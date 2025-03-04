陳茵媺行超市偶遇劉馬車被捉實　狂趕同行兩子走人

本名劉駿軒嘅網絡紅人「劉馬車」去年因兩項襲擊罪及3項非禮罪，遭判處8個月監禁，近日被放行，更將於聽日（5日）參加拳賽，人氣未被影響。背負多個案底嘅劉馬車，曾多次涉及非禮及性侵案，被網友視為「危險人物」，點知日前佢分享一段長約19秒短片，入面竟然見到視帝陳豪嘅索老婆陳茵媺！

陳茵媺當時以全白Look對住鏡頭露出燦爛笑容，仲舉起V字手勢，而劉馬車就表現怕醜掩嘴笑說：「今日好開心喺MegaBox超市見到陳茵媺姐姐，我其實都叫做由細睇到你大。」陳茵媺聽罷即笑說：「哦，thank you.」劉馬車續說：「我以前……你好早啲電視劇已經有睇你。」陳茵媺再答：「OK,thank you.」而身後就見到佢兩位公子同樣對鏡頭舉V、揮手，表現興奮，不過陳茵媺就疑似多次出手推仔仔離開鏡頭範圍，一副趕住走人、但仍要保持禮貌微笑模樣，微表情亦面帶不安，尷尬指數爆燈。

大批網友睇完片都非常驚訝及擔心，估計陳茵媺應該唔認識劉馬車，當佢係普通粉絲先會咁好態度，仲提醒陳茵媺此人非常危險，力撐佢趕兩個仔仔離開嘅舉動，亦有網友因劉馬車嘅前科，擔心兩位公子嘅安全，更叫陳豪要快啲安慰吓疑似受驚嘅陳茵媺。