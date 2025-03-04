【文藝活動推介】國際著名作曲家瞿小松×香港中樂團《虞姬夢》

【特約報道】創作一系列歌劇、電影歌曲的國際知名作曲家瞿小松時隔38年，再度與香港中樂團合作，創作出《虞姬夢》，將於3月8日於香港大會堂首演。音樂會為第53屆香港藝術節「樂旅中國」系列音樂會之一，由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌擔綱指揮，將以大型中樂交響音樂會的形式，透過三首樂曲引領觀眾從虞姬的角度細味中樂，為聽眾呈現出一幕幕楚漢相爭、百姓厭戰祈和、虞姬和平夢的古曲新編。

古往今來，眾多藝術作品之中，項羽的窮途都是英雄的落幕，僅其身邊美人虞姬的存在，為其落幕增添了一抹哀艷的色彩。不過，大家可曾從虞姬的角度去看待這場悲劇？《虞姬夢》透過三首樂曲構築完整敘事，以古曲新編的《霸王卸甲》打頭陣，渲染英雄末路的悲劇氛圍；第二首曲目《苦怨》配有東漢詩人蔡文姬《胡笳十八拍》原詞，唱出女子在戰亂中漂泊和思念家鄉的苦楚。壓軸的《虞姬願》共分五個樂章，演繹金戈震顫的楚漢之爭，聲聲催心的悲切楚歌，最終將悲劇昇華為跨越時空的「平安願——百姓願」。

國際著名作曲家瞿小松分享創作意念時就指出，三首樂曲皆貫穿著一個核心思想——厭惡戰爭，渴望和平，這亦是《虞姬夢》所要傳達的宗旨。他特別提到《霸王卸甲》一曲，前半段以不同樂器描繪戰場廝殺的混亂與殺戮，至後半段，重點落在《眾軍歸里》樂章，透過音樂展現戰爭結束、士兵平安返鄉的喜悅，進一步彰顯《虞姬夢》所蘊含的和平期願。

香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌盛讚瞿小松的作品極具張力：「從翟小松手稿之中可以看出，作曲家是如何通過樂譜向現代世界展現關懷，在表達交響性時潑如水，而在表達深刻思想時，又做到惜墨如金，細緻入微。我對這部作品充滿信心，瞿小松先生再次創作出一部出色的大型民族管弦樂作品，甚至可說是一部呼喚和平的偉大樂曲。」

閻又指，香港中樂團一直以「緊貼時代脈搏，發揮專業精神，追求音樂至高境界」為使命，多年來奉行專業的委約創作制度，鼓勵創作大型中樂作品，廣泛委約世界各地的作曲家創作各種風格及類型的作品，迄今委約或委編的作品逾2,400首，如此豐碩的樂曲庫正是香港中樂團成為世界級樂團的重要基石。

是次演出樂團亦邀請到國際知名德裔女高音龔麗妮女士獻唱。龔女士擁有豐富的歌劇舞台經驗，演出貫通中外。這次《虞姬夢》蘊含複雜多變的哲理和意境，龔麗妮將於音樂會上三度獻唱，從傳統的兒女情長、英雄氣短中，提煉出「兵氣銷為日月光」的普世之願作為結尾，對和諧世界的共同期盼。