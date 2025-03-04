張建聲直播呻冇戲開　搵金主應酬飲到屙血

香港電影市道下滑，愈來愈少新戲問拍，業內人士亦紛紛表示港產片將陷入前所未見的寒冬期，短期內難以復甦。曾拍攝多套電影的張建聲，因香港苦冇機會，去內地尋找機遇，日前他在社交網開直播，在酒後吐露出作為演員面對的苦況及辛酸，坦言：「好X攰！」但他實在不想放棄。

他多番強調自己開直播絕非想賣慘，純粹是已壓抑多時，希望深宵可以有一個情緒宣洩的渠道，他鼻酸了說：「呢幾年我受得太多。」而這段直播的主旨，他是希望有緣見到的朋友，聽聽一個香港演員怎樣去世界不同地方尋求機會。

張建聲早前宣布將基地移上廣州，他在直播中直言：「因為我要食飯，香港冇人搵我拍戲，香港暫時唔需要我，我唔食，我屋企都要食。咁唔緊要，我去馬來西亞，我去日本，我搵機會囉，大家唔好怪我，因為個餅太細，叻過我嘅人太多，所以就係自己出去搵。」他說自己在貧民窟長大，讀書不成，去Working Holiday，承認自己以前「溝好多女」，稱不上乖仔，直至28歲那年，他終於找到一樣自己喜歡做的事——拍戲，「但係偏偏我鍾意做嘅時候，佢沒落吖嘛，咁佢沒落嘅時候，我唔係要逞英雄，係大家都要開飯吖嘛。」

有人留言問張建聲為何香港沒有找他拍戲，他回答：「第一啦，香港已經唔係多戲拍，第二，角色啦，真㗎，我冇得去講啲X嘢話我揀劇本或者唔X鍾意拍，個事實就係，個餅得咁X大，人哋唔搵你咪唔搵你囉，好正常，人哋有得揀㗎嘛係咪？」他表示不會「乞」觀眾的票，但很想誠懇地說：「張建聲本人搬咗去廣州，因為香港電影業暫時唔需要我，我自己覺得，我覺得啫，香港電影業塊餅得咁多，我仲衝埋去搶？我啲師兄、我啲師弟師姐師妹點X樣？點X樣？」他停一停頓，再次鼻子一酸問：「但係如果我仲郁到，我做咩唔自己跑呢？」

張建聲演戲最出名的必定是他時肥時瘦，入行以來為角色增肥、減肥近四五次，如橡皮人一樣，甚至胃痛極了，身體更出現警號，難以負荷。但亦曾經有試過他為角色減了四十磅，最終根本沒有他除衫的戲份，難免令人氣餒，但他就說：「呢啲冇得怨，呢啲真係冇得怨。」張建聲指做演員除了要演技外，亦要用盡一切讓觀眾在幾秒間被說服你就是那個角色，帶他們入戲；可能有人覺得冇必要，但他就覺得要尊重自己的演員專業，所以他總是用生命來演戲，也堅持盡量不用替身，有時被母親問起傷勢都不懂如何回應：「有陣時返X到去，隻手損X晒，我老母問我咩事，原來拍戲咁X樣嘅咩？我都唔X識答，呢個唔係賣慘，而係因為我正身去做好過替身，我唔係話唔畀stunt man同香港武術指導機會，但係永遠就係想正身做，做到一個位我做唔X到，我見骨喇隻手……」

多次將身體推至極限，生理、心理上亦產生各種問題，張建聲剖白：「第一，我拍X到我身體有問題；第二，我拍X到呢度（腦部）有問題，我要食藥；第三……」他欲言又止後，哽咽吐出一句：「我拍X到條女都冇撚埋……」張建聲2022年與細16歲的女友曾嘉晴相戀，惟去年分手，他說自己下月便42歲，很想結婚，不過結婚不是兩個人的事，也包括能否照顧對方家人，甚至是與太太的BB，然而他覺得市道太差，自己又要四圍去搵發展機會，似乎短期內也無法實現這個心願。

直播中有留言問張建聲「攰唔攰」，他馬上被刺到痛處，眼濕濕說：「我好X攰！我真係好X攰，有時瞓X醒都唔知我自己喺邊，唔好講話飛，喺內地，我依家基地喺廣州，我有時都唔知我自己喺邊X度，我阿媽問我，阿仔你喺邊，我話阿媽你等陣先，我問吓我個friend，我依家喺邊？哈哈哈，我就會諗呢啲嘢⋯⋯如果我拍拖，我咪對個女仔唔公平囉，同埋我想結婚。」

張建聲有擔任電影監製，他解釋自己要去找任何有可能合作的投資者，「市場需要我，咪搵錢囉；但係如果市場唔需要我，我咪自己去搵市場。」要搵「水喉」，應酬少不免，但他透露自己飲到屙血、胃都快穿了，很多時候都只是白飲，不過有一絲機會都要試。他說：「無論我去到邊個地方，哪怕呢個人係potential嘅investor，我都要見，要飲幾多，我飲幾多囉，點解？有啲朋友可能唔知，點樣去合作、communicate，get closer，一啲Event之後，要有啲相處、共同空間，（如果唔係），next time，who the fxxk are you？我唔X知你邊個。」

他說自己的確可以轉行，不過演戲實在是自己人生目標，更激動謂：「X你老X，飲X到屙血呀好冇呀？我唔係好X偉大，我好X自私呀！我一定要開到部戲，為我自己而拍，或者畀個更加紅嘅去拍，但係至少大家有工開。」網民也十分擔心其身體狀況，但他表示自己不敢去驗身，「我唔敢做body check，我有個保險agent喺度，我真係唔敢做body check，真係唔X夠膽，年紀大咗真係唔X夠膽。」

他續說搵投資者到底有多難，不諱言：「要開一部戲好X難！真係好X難！你買層樓都保值過開一部戲！但點解有依啲戇X仔仲喺度……X你老味，我都唔X知，因為我鍾意做戲吖嘛，冇人搵我拍，我咪搵人拍我囉。呢個唔係情緒勒索，唔係PUA，但係你自己分析乜嘢港產片要撐。多謝過億嗰啲作品，部部無我份，唔緊要，但係養活咗成班同行，OK㗎！因為我招積吖嘛，我世界仔嚟㗎嘛，我去到邊度都唔會死，但係我真係好X鍾意演戲吖嘛，所以就係……入場先啦。」他希望大家可以慳一餐飯錢，入場睇套戲，「睇完，讚嘅，掂，拍手掌！唔得嘅，X啦！你明知佢X嘅，你咪睇吓佢有幾X囉，畀咗幾廿蚊先囉，之後咪大大力X佢囉，都係情緒發洩嚟㗎嘛，right？」