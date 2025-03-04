聯乘美食　擦出美味火花

美味的食物總令人心情愉悅，坊間經常有不同的品牌合作，既有不同菜系的餐廳大廚互相交流，也有跨界的聯乘，為大家提供獨特的主題美食，享受獨一無二的味蕾體驗。

中西合璧

富創意的菜式總會有新鮮感，鄰近機場高級中菜廳行政總廚Toni和中環德國餐廳行政總廚Peter Find於3月5日至6日合作推出四手聯乘嘗味菜單，到時會將港式和西方元素結合，打造6道菜式。油甘魚以鮮味、融合和熏製3款方式炮製，作開胃前菜最好不過。龍蝦以甜青口、薄荷和檸檬皮配搭，清新彈牙。以「驚蟄」作靈感的清湯，以陳皮地芝鴨加油封鴨肉，鹹香暖胃。其他有德式高麗菜卷、洋葱牛扒配德國麵筋及黑森林2025菜式，款款有驚喜。

歐亞融合

同聲同氣，合作更容易。尖沙咀米芝蓮一星法國餐廳大廚Aven Lau、中環米芝蓮一星歐陸餐廳大廚Barry和新加坡餐廳的大廚Marvas Ng同為新加坡人，3人於3月7日至8日舉行六手聯乘晚宴，以歐烹調技巧打造融合新加坡和亞洲的菜餚，菜式包括上海蟹蟹粉配京都豆乳及海膽、鯛魚配米醋汁及魚子醬、濟州鮑魚配亞參乾麵和海螫蝦雲吞配蝦清湯等，甜品有貓山王榴槤及酸飲品糥米糍，一次過品味異國風格。

芳香馥郁

女士們對香水的要求一向高，西九五星級酒店Cafe和意大利品牌合作於即日至3月31日推出花園馥香下午茶，餐廳以品牌花園香水系列作靈感，設計出石榴鵝肝醬慕絲閃電泡芙、鮮蝦番茄清湯果凍和意大利托斯卡納麵包沙律三文治等鹹點。甜點有杏仁橘子檸檬撻、藍莓天竺葵啫喱慕絲、玫瑰荔慕絲及無花果葡萄柚花椒古力芝士蛋糕等，惠顧客人可獲香水試用裝，數量有限、送完即止。

熊本之旅

日本每個地方的食材都各有「味」力，尖沙咀五星級酒店日本料理店和熊本有關單位合作，於即日至3月31日推出熊本春日美味盛宴，客人可享用鱆紅魚芝麻碗飯晚市套餐，內有爝地蔬菜頭盤、鮮魚刺身、大蝦和蔬菜天婦羅、熊本特色鱆紅魚芝麻碗飯、味噌湯配餃子，最後以熊本柑橘果凍作結。單點有日本直送新鮮魚類刺身‧鱆紅魚刺身配芝麻醬、熊本牛和西冷牛扒、高菜飯糰和熊本和牛三角腩等，別具風味。

甘香參味

人參有養生功效，除了用來熬煮，也可製成其他產品。中五星級酒店花園酒廊和韓國護膚品牌合作，即日至3月31日推出「參」靈之旅下午茶，韓式烤紅椒堅果醬帶子枝豆餡餅融合韓式辣醬和西班牙飏味的烤紅椒堅果醬，煙三文魚他他配魚子醬鮮香奢華，另有鵝肝烤南瓜香醋馬卡龍、人參玉子燒三文魚籽三文治和韓式醃製椰菜花芹菜頭忌廉金盞花撻。甜點有人參慕絲芝士蛋糕、橙黑朱古力忌廉泡芙和脆果仁雲呢拿慕絲等，惠顧客人可獲體驗套裝，數量有限、送完即止。