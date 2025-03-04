Armie Hammer自爆試過與男人親熱因一個原因放棄轉「基」

美國男星Armie Hammer於2021年被多名前女友輪流指控強姦以及有「食人癖」，即被荷里活全面封殺「冇得撈」，而憑同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）走紅的Armie，最近於自己主持的網台節目中爆料曾試過轉「基」與男人有親密行為。

Armie承認使用過同志交友軟件，並約過一名法國男子，但最終不歡而散。他在節目中說，他當時認為「女人太難搞，與男人約會簡單得多」。於是，他使用同志交友軟件，與一個法國男人約會見面，他說：「我記得我約咗一個男人，長得幾靚仔，係一個法國人，氣質滿分！」但他表示自己完全無法適應對方的鬍鬚以及高大身型，最終不歡而散。 他表示當時已開始與對方親熱：「我記得當時就諗：『天呀，啲鬚呀！好X粗！點解我要咁做？』而我記得我將雙臂圍住佢並諗：『天呀，呢個膊頭太橫。佢好大份！』。」Armie表示與法國男子「愈來愈激烈」之時因自己沒有「反應」而放棄。

Armie曾結過婚，他於2010年至2020年與圈外人Elizabeth Chambers 結過婚並有1子1女。