Armie Hammer自爆試過與男人親熱因一個原因放棄轉「基」

美國男星Armie Hammer於2021年被多名前女友輪流指控強姦以及有「食人癖」,即被荷里活全面封殺「冇得撈」,而憑同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅的Armie,最近於自己主持的網台節目中爆料曾試過轉「基」與男人有親密行為。

Armie承認使用過同志交友軟件,並約過一名法國男子,但最終不歡而散。他在節目中說,他當時認為「女人太難搞,與男人約會簡單得多」。於是,他使用同志交友軟件,與一個法國男人約會見面,他說:「我記得我約咗一個男人,長得幾靚仔,係一個法國人,氣質滿分!」但他表示自己完全無法適應對方的鬍鬚以及高大身型,最終不歡而散。 他表示當時已開始與對方親熱:「我記得當時就諗:『天呀,啲鬚呀!好X粗!點解我要咁做?』而我記得我將雙臂圍住佢並諗:『天呀,呢個膊頭太橫。佢好大份!』。」Armie表示與法國男子「愈來愈激烈」之時因自己沒有「反應」而放棄。

Armie曾結過婚,他於2010年至2020年與圈外人Elizabeth Chambers 結過婚並有1子1女。