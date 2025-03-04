大S遺產分配傳有定案︱汪小菲與老婆放閃　小S暫緩代言工作

台灣女星大S（徐熙媛）上月病逝後，遺產分配目前已經定案，由老公具俊曄，以及一對仔女均分，由於一對子女未成年，子女的部分將由前夫汪小菲代為管理。汪小菲於社交平台上載分享Vlog，他全程面帶笑容，心情不俗，他趁天氣好帶家人到碧山巖郊遊，他指自己也是第一次到這裏，沒想到從家中開車20分鐘，就可以到能俯瞰整個台北市美景的地方。他帶老婆馬筱梅（Mandy）以及家人到深坑吃臭豆腐，最後他到一家賣豆腐乳的專賣店，Mandy體貼的餵他一口試吃，大放閃光彈！

另外，大S妹妹小S（徐熙媛）痛失最愛的姊姊悲痛不已，原定的工作計劃全面暫停，何時復工仍是未知數，她原本已接下新代言工作，品牌本來2月初要正式官宣，但由於她現時需要全面休息，品牌貼心延至3月1日於社交網發「預告聲明」，指會暫緩與小S的合作，品牌這一舉動也引來網友讚賞紛紛留言。品牌亦透露原本今年會舉辦一場由代言人出席的活動，確定要延後到明年舉辦，目前得知的消息是小S今年應會暫停所有代言品牌的活動，想見到本人應該要等到明年了。

不過由於小S於內地被封殺，內地網民得知該品牌將會由小S做代言，表示會強烈抵制，指如果由小S做代言就不會再買該品牌的產品。