煥然一新　豪住峇里島升呢Resort

印尼峇里島是不少旅客心中的度假天堂，島上有逾500間不同類型的酒店，最近該島有3間奢華度假村不約而同地完成翻新工程，備受遊客注目！其中位於金巴蘭（Jimbaran）、佔地90公頃的綜合度假村內，便有一間由78間Villa構成的酒店早前找來東京的設計工作室出手，將當中3款Villa進行了更舒適及環保的改造，帶來升級的下榻享受。另外該島的吉安雅縣及巴東縣同樣有知名度假村翻新工程竣工，叫人急不及待想先住為快！

-----------------------

着重環保 設施豐富

位於金巴蘭的AYANA Bali度假村由4間酒店構成，當中以連續6年獲得《福布斯旅遊指南》5星評級的AYANA Villas Bali最為奢華，擁有78間寬敞的Villa，每幢均設有闊落臥室和浴室、獨立客廳、私人泳池、俯瞰大海的豪華浴缸及被熱帶花園環繞的戶外涼亭。酒店為了進一步提升住宿水平，早前在東京的SPIN Design Studio主導下將Ocean View Villa等3款房型進行翻新，並剛於上年年底重開。一大亮點是升級後的Ocean View Cliff Villa，除了將重新利用的石雕和木雕融入煥然一新的室內裝潢外，另將窗戶改為拉門，讓室內吹入更多自然海風，減低對冷氣機倚賴下、對環保作出貢獻。酒店的住客可享用度假村內的所有設施，包括14個泳池及私人海灘、兩個網球場、一個18洞高爾夫球場，以及兩間24小時開放的健身中心等。餐飲方面，有多達30間餐廳和酒吧可挑選，不容錯過位處270米高的懸崖酒吧Rock Bar，還有供應峇里島風味海鮮燒烤菜式的KISIK，及炮製亞洲及印尼美食的Damar Terrace等值得細味。Villa房價（3人入住）每晚IDR12,485,717起（約HK$5,895）。

-----------------------

加建套房 超長泳池

追求浪漫氛圍的話，位於巴東縣水明漾的Sini Vie Resort值得情侶們留意。度假村前身為Sini Vie Villa，經過一輪大翻新後，以「為親密打造的奢華」為理念於上年年底重新開幕。提供53間客房，共6款房型，當中焦點落在新增設的套房，包括面積達50平方米、於露台設有浴缸的Grand Smart Suite，及面積為25平方米、於床邊附設按摩池的Suite Room。原本的Villa亦進行了裝修，內飾融合了現代風格與峇里島傳統元素，營造獨特奢華感，其中的Grand Smart 1 Bedroom Villa更連接了全新開設、長100米的Lagoon Pool泳池，讓你隨時跳落水暢泳。與此同時提供度身訂造的蜜月套餐，從房間布置到特別活動均悉心安排，例如漂浮早餐、花瓣泳池布置、燭光晚餐等。餐飲方面，度假村內的Brunch Republique以西式早午餐聞名，晚餐則推介鐵板燒餐廳 Shichirin Seminyak。度假村還設有推出按摩護理療程的Svaha Spa Seminyak及健身室。Villa房價（2人入住）每晚約HK$1,297起。

-----------------------

特色小屋 融入自然

位於峇里島吉安雅縣烏布小鎮茂密森林中的度假村Bambu Indah，經過4年翻新擴建後於上年重新開幕。翻新前有11間小屋，之後新建了12間，現時23間小屋分布在翠綠的熱帶景觀中，全部以手工建造，支持永續理念。近期完成的房子包括以蝸牛殼為靈感、恍如沒有牆壁的New Moon House，坐落在樹叢中、令人聯想到倒置籃子的Copper House，以及完全由竹子和銅製成的Guadua House。酒店內沒有庭園，取而代之是有機稻田和季節性蔬菜園，此外還設有多個清澈見底的天然泉水泳池。河邊餐廳The Riverside Warung的美食以可持續和本地食材為主，並在傳統的峇里式露天廚房烹製。另一間餐廳Tembaga則主打蘑菇、草本適應原及季節性食材。位於懸崖頂區的The Elevator Sunset Bar則提供精心調製的水果雞尾酒和燒烤美食，最特別是前往酒吧搭乘的電梯是用有機竹製作而成。度假村內另設水療按摩中心，河邊有瑜伽亭，並不時舉辦導賞團參觀附近的村莊、農場、竹子工廠等。房價（2人入住）每晚IDR 4,420,000（約HK$2,087）。