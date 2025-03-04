黃嘉雯再同倪樂琳合作　譚輝智否認做霆鋒啟德騷嘉賓

《中年好馨音2》歌手古淖文、譚輝智、區永權、黃建東、黃嘉雯，以及今屆香港小姐冠軍倪樂琳今日（4日）現身荃灣為3月8日直播的慈善騷舉行記者會。

倪樂琳和黃嘉雯同是港姐出身，作為師姐的黃嘉雯在倪樂琳參選港姐期間已經合作過表演舞劍，而今次她們有緣再參與同一個大型騷，感覺特別。黃嘉雯將會擔任大會司儀，而倪樂琳則與劉穎鏇一齊提前錄製了外景片，預計到時會在活動上放映。

而首次擔任大騷司儀的嘉雯自言感緊張，而且完整綵排時間只有一日，所以要自己私下默默背稿，又稱會向黃建東請教：「佢之前都已經有教過我做司儀嘅技巧，今次係老師同學生同台。」

另外，倪樂琳與李家鼎拍的美食旅遊節目即將播出，問到沒有得騷泳裝？她笑言着得太多就唔馨香，又指再着泳裝可以試穿潛水服。不過倪樂琳表示自已比參選港姐當時肥了，由45公斤去到現在約50公斤，不過身邊就有好多人都稱讚她現在身形比較好看，而同樣有拍飲食節目的嘉雯就表示因為在節目上認真食，所以會經常做Gym保持身形。

至於古淖文會於8號晚上與3位「聲夢」小妹妹載歌載舞，而譚輝智則會扮演《老夫子》中其中一個角色，在節目上大玩遊戲，他笑言好羨慕古淖文可以與小妹妹一起表演。

提到外界傳譚輝智受狄波拉青睞有機會被安排於謝霆鋒的啟德騷上做嘉賓，對此譚輝智否認，指沒有收到邀請，稱自己連門票都未有，又言知道應該會有好多人找狄波拉買飛，所以自己完全不敢麻煩她，不過笑言可以試吓隔空搲門票，表示有一張飛已經心滿意足。問到若果真的有機會可以擔任暖場嘉賓，可願意？在旁的古淖文立即答說：「我代佢答，梗係得啦！」而譚輝智表示謝霆鋒是完全另外一個層次，加上他已經好多年沒有開騷，所以自己在台下做觀眾已經心滿意足。