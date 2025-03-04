東冲有料到：數字人生新開始

讓我找到心水號碼的老字號店舖，其用來存放電話號碼的電話簿厚度猶如當年香港的《黃頁》，尋找時應該會頭暈眼花。（胡慧冲提供）

今年終於要離開「007」了！所指的並非我不再觀看電影《007》系列，而是小弟的電話號碼。

話說我多年來使用的電話號碼以「007」作結尾，慌死沒有人知道我是《007》粉絲，感覺既特別又有型。

但曾經有師傅指出每個人都有匹配的電話號碼，有些人對部分數字會「受不起」！數年前我在曼谷曾採訪一間專賣電話號碼的店舖，店內一位女士便對人與號碼匹配與否有一定見解，她指出我的007結尾號碼適合有佗槍保鏢跟身的大哥級人士使用，若非此類人士卻硬要使用的話注定冇好下場。由於我不信邪，多年來依舊沿用，結果多年來成就真的「有目共睹」……直到最近有朋友在一位香港高人指點下轉用了新電話號碼，無論是命運及財運都有所好轉，便建議我也找該高人討教。

師傅知道我的時辰八字及電話號碼後，便道出我多年來的問題，當堂令我有所頓悟，之後他告知哪些數字必須或不能在我的電話號碼出現，我便下定決心轉號碼。

雖然泰國三大電話網絡公司都可讓顧客挑選心水電話號碼，但要根據師傅的規定來揀選卻猶如大海撈針。我惟有前往MBK商場碰碰運氣，該商場設有很多售賣特定號碼的店舖，當中不難找到88888、22222及55555等相當吉利的號碼，但我想要的卻不是這些數字，走了幾間店也沒找成，幸好皇天不負有心人，最後終於在商場開設了30年的老字號找得到。我花了不足THB10,000（約HK$2,273）將之據為己有，相比我朋友在香港花了HK$3萬才買到想要的號碼，感覺還蠻划算！而且店舖還帶我到相關電訊供應商去辦理手續，售後服務非常貼心。

辦了新號碼後，希望命運會因此改變，當然我也會不斷努力，否則神仙也幫不了我。

胡慧冲