X9豪華純電MPV　廣東話語音助手

國產豪華純電MPV各具特色，像XPeng小鵬汽車的X9，它不僅配備全域800v超快充電平台，更是全球首款搭載主動式後輪轉向系統的MPV。此外，其後排還可透過一鍵電動收納變出平整大尾箱，加埋識聽廣東話的醒目智能語音助手「小P」，這都是在同級對手中獨有。

X9配備全域800V高壓SiC碳化矽平台，相比起一般搭配400V平台的同級對手，能耗更低，續航能力及充電效能更高。輸港的提供標準版及長續航版，同以前軸馬達、前輪驅動，最大馬力及扭力分別同為約315hp及450Nm。前者(即試駕車)搭載84.5kWh磷酸鐵鋰電池，擁有480km(WLTP)續航力；後者則車載101.5kWh三元鋰電池，續航力達575km(WLTP)。兩者均支援達280kW DC直流快速充電，由10%充至80%只需20分鐘。

車長接近5.3米，加上車底鋪有電池，儘管體積大兼有點重身，操控駕駛時一點也不笨拙。於蜿蜒的新娘潭路漫遊，操控靈活，過彎揮灑自如。這多得車上難得地搭載了主動式後輪轉向系統（X9是全球首款搭載此系統的MPV），實現僅5.4m的最小迴旋半徑，轉向角度更達± 5°。同時，車身採用前後一體式鋁壓鑄技術打造，全車抗扭剛度達46,000Nm/deg超強水平，且配備了雙氣室空氣懸掛，車身高度自動隨速度調整最多達90mm（升高40mm 及降低50mm），帶來穩紮與舒適性兼備的乘駕感。

受惠於3,160mm的長軸距，車廂空間極為寬敞，更堪稱是同級最大。在滿坐情況下，不僅前及中排，連後排的乘坐空間同樣充俗。值得留意是全車座椅都配備電動調校功能，除了於中央觸控屏篤MON設定坐姿，每個坐席都有實體鍵供乘客各自調節，其中後排的主要是可調校椅背斜度及頭枕高度。至於連接1,100mm超長電動滑軌的一對中排標準獨立座椅，可透過特設實體鍵分別調節腿部空間、椅背及腿托斜度至最理想舒適坐姿或躺姿。而按摩功能則是前及中排先至有，其他標準配備還有0至50°C冷熱一體式雪櫃等，同級最大21.4吋多媒體顯示屏。

進出車廂方面，特別是後排，除了可直接通過，中排兩座之間留有的180mm中央通道外，亦可透過一按設在中排座椅外側的快捷鍵，將整張座椅前移同時椅背前傾來騰出空間上落。尾箱空間亦十分實用，得益於其下沉式設計，在7座布局下，足夠直立放置4個標準高爾夫球袋。令人驚喜的是它配備同級唯一的一鍵電動收納功能，一按特設鍵椅背先向前摺，繼而整張櫈後翻，變出平整的2,554L大載物空間。

最後，必須一讚車上的全場景語音系統無論置身車廂那個坐位上，只要說出Hey XPeng都可呼喚智能語音助手「小P」。其響應性高，而且現還可以廣東話、普通話和英語對答，是筆者暫時遇過最精聆醒目的語音助手。

規格表

車型：5門7座位純電動MPV

電池：84.5kWh磷酸鐵鋰 / 101.5kW三元鋰

驅動：前軸馬達、前輪驅動

最大馬力：約315hp

最大扭力：450Nm

0-100km/h：7.7秒

極速：200km/h

續航力（WLTP）：480km / 575km

充電時間：280kW DC直流電（10~80%）約20分鐘；11kW AC交流電（0~100%） 約7.5小時

車身體積：5,293×1,988×1,785mm（長×闊×高）