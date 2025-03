英國真人騷節目《The Only Way is Essex》(TOWIE)出名多靚女,Amber Turner正是其中一人。早前她就向粉絲分享一系列她為內衣品牌拍攝的新一輯廣告,大晒火辣辣身材!

照片中Amber完美示範不同款式的胸圍與內褲,擺出誘人甫士。其中她拎住支紅玫瑰,化身成一眾粉絲心目中的「夢中情人」。

Profile:

身高:1米68

體重:58kg

三圍:35、25、36