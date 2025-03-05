【是日通勝】

農曆二月初六

乙巳年 己卯月 癸酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、理髮

忌：詞訟、置產、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：49、04、15

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

金牛座：心不在焉，精神難集中，不宜作重大決策。

雙子座：財運欠佳，更有可能出現因財失義的情況。

巨蟹座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

獅子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

處女座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

天秤座：偏財弱，中長線投資尚可，忌投機或賭博。

天蠍座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

人馬座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

山羊座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

水瓶座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙魚座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）兔 惹是非

鼠：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

牛：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

虎：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

兔：是日沖煞，易招惹是非，需謹慎行事。

龍：做事積極又主動，職場上可嘗到甜頭。

蛇：對自身能力有懷疑，遇到難題易退縮。

馬：謀事要循規蹈矩，鋌而走險會有麻煩。

羊：多留兩個錢傍身，切忌打腫臉充胖子。

猴：專心做好手上的工作，不要多管閒事。

雞：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而穫。

狗：運勢欠佳，為家事操心，健康受影響。

豬：容易被人誤會，謹記退一步海闊天空。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年家宅運

中國傳統重視「家和萬事興」，配合蛇年的適當方位及家居擺設，家庭和睦自然能提升整體家宅運。

2025乙巳蛇年是非星飛臨西北方，是非星屬木，水又生木，避免於西北一帶放置綠色及藍色物品，以免催旺是非星，引發爭吵及是非，也應避免在西北方擺放水種植物及養魚。

今年西北方可以多使用紅色物品，又或裝上一盞紅燈長期亮着。如果睡房位於西北方，應避免用綠色或藍色的床上用品，有助減少是非爭吵。

飯廳是一家人用餐的區域，最好使用顏色柔和的圓形餐桌，有中國人團圓的意象；正方或長方形餐桌也是合適的工整設計，家人用餐時坐得舒適，有助打造輕鬆的空間，紓緩生活壓力，增進家人感情。

住所燈飾也不宜使用有銳利或尖角凸出的設計，和餐桌同樣道理，最好使用圓形的柔和燈飾，睡房亦應避免尖角設計的燈管，同時採用暖色系的柔和燈光，增加家庭的溫暖感，有助家庭和諧。