自認好「邪」！韋史密夫自爆曾與兩巨星死前幾小時見過面

奧斯卡金像影帝韋史密夫（Will Smith）自幾年前於《奧斯卡》頒獎台發生掌摑好友基斯洛克（Chris Rock）事件後被行內封殺，令事業一落千丈。最近他再戰樂壇將於本月推出新專輯《Based on a True Story》，而近日他忙於為新碟宣傳，期間他大談兩位已故的樂壇巨星好友Notorious B.I.G.與Prince。

韋自爆不想導人迷信，不過他自爆在兩位樂壇巨星死前幾小時都見過他們，他表示於1997年Notorious B.I.G.被槍殺前4小時與他見過面，而Prince就於2016年他死前8小時見過面。他亦坦承對Biggie（Notorious B.I.G.）之死而傷心落淚：「因為好愚蠢同埋佢只係為Hip Hop界唱歌。那件事傷害咗我。亦嚇到我。」至於Prince，據韋表示當晚獲對方來電邀請與他及Jay-Z一同開娛樂公司，他表示：「佢（Prince）同Jay已傾咗，而佢好想做成。而我同佢嗰晚就傾談合作，而第2朝，佢就離世。」韋笑言自己好「邪」，並講笑叫網台主持人不要打給他。