東方日報C1：王大陸涉教唆動私刑　殺人未遂被捕

台灣男星王大陸繼逃兵役後再闖下大禍，涉嫌不滿網約車司機的態度及車輛質素，找人痛毆司機及派車員，昨日被捕。由於犯案者出手兇殘，傷者傷勢極之嚴重，列作「殺人未遂」案處理！消息震驚娛樂圈，網民罵聲不斷，王大陸的演藝生涯恐畫上句號。

現年33歲的王大陸早年憑電影《我的少女時代》走紅，上月被爆逃兵役，最後准以15萬元新台幣（約4萬港元）保釋，原定3月中補服兵役1年。想不到他再度出事，昨日遭執法人員移送偵辦，案件更列作「殺人未遂」辦埋，目前詳細案情尚待進一步調查釐清。

據台灣消息指，王大陸早前搭機返回台灣，事先透過平台叫車到機場接送，結果來了一部電動車，他不滿車輛不符合其要求，而下車後發現鎖匙遺留了在車內，因車門用了隱藏式把手，他不懂開門，失控捶打車窗，並與司機發生口角，隨後疑找人痛毆司機及平台派車員，而且下手相當兇殘，兩人被打得遍體鱗傷，傷勢嚴重！另一版本則指他在台北搭車回家時，因不滿司機繞路及態度差，怒極向朋友抱怨，着對方向司機「潑糞」洩憤，最終朋友因痛毆司機太重手而惹禍。

打手同告落網

發生毆打事件後，執法人員掌握相關事證，昨晨前往王大陸台北大安區住處拘捕他，有指當時王大陸一臉驚訝，並說：「你們不是已經來過？」在偵防車內也不斷詢問：「是甚麼狀況？」執法人員告知他涉嫌「殺人未遂」，他即陷入茫然，表現呆滯。有傳他找來的打手之一，是圈外富二代游姓男子，該男子曾跟女星林千又拍拖，而且是柯震東老友，他跟王大陸一樣已遭拘捕，兩人移送新北地檢署偵辦。

其實司機事發後曾報案，但因證據不足令調查一度停滯，直至近月王大陸因逃兵役受查，執法人員從查扣手機發現他曾向朋友炫耀找人打司機，甚至還有打手打人後拍攝傷者的畫面，案件得以重啟調查。對於王大陸被捕，其台灣經理人回覆傳媒：「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」內地經理人的手機則已關機，未能取得聯絡。至於王大陸的姐姐昨日更新社交網限時動態，生日的她吹蠟燭許願：「希望事情趕快過去，大家平平安安，謝謝。」另有台媒致電王父，惟沒人接聽，傳短訊亦已讀不回。

恩師勸諫：謙卑面對

不少網民炮轟王大陸離譜，更有人留言嘲諷：「寧願坐牢也不當兵！」王大陸早年憑《我》片走紅後，翌年就與恩師柴智屏因合約問題對簿公堂，如今他爆出逃兵役又涉嫌犯下嚴重罪行，柴智屏表示：「不管他犯了甚麼錯，都希望他能夠謙卑面對。」

王大陸一身蟻，待播的3部電視劇及2部電影恐受牽連，而他之前曾參與張艾嘉的節目《艾嘉食堂》，有指該節目將開拍第二季，現時未知會否受影響，節目製作人回覆：「原計劃今年開拍第二季，但因故延期，目前演員陣容尚在醞釀中，未討論到王大陸的部分。」

早前被爆逃兵役的王大陸，原定本月中入伍，不少網民猜測他大有機會跟正在服兵役的男神許光漢齊齊做替代役公益大使團，如今料落空。而王大陸繼逃兵役後再犯官非，台媒推測其演藝生涯恐到此為止！

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