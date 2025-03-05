《奧斯卡》收視公布　「出爐影帝」艾哲倫提名舞台劇獎再爭劇帝

《第97屆奧斯卡金像獎》日前舉行完畢，美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）以大熱姿勢再奪影帝，而剛公布的英國年度舞台劇界盛事《奧利花劇場頒獎禮》的提名名單中，艾哲倫再下一城提名最佳男主角爭劇帝殊榮！

今次是艾哲倫入行以來首獲舞台劇獎提名，他憑去年公演的話劇《The Fear Of 13》與《教宗選戰》（Conclave）「新鄧不利多」老牌男星John Lithgow、英國男星Mark Strong與視帝Billy Crudup等爭奪最佳男主角獎。艾哲倫於劇中飾演一名死囚。頒獎禮將於下月6日在英國倫敦皇家阿爾拔堂舉行。至於影后擊敗大熱門狄美摩亞（Demi Moore）而捧走最佳女主角的美國女星Mikey Madison獲獎後翌日早上即接受電影雜誌《The Hollywood Reporter》訪問講感受，被問到以後別人都會稱她是「奧斯卡得主Mikey Madison」會否習慣此稱號時，她即謙虛地回答：「絕對唔會（習慣），我唔知幾時先會習慣。我仍然處於喺夢中飄浮嘅狀態。」而她透露《奧斯卡》當日與孖生細佬Miles、姊妹Natasha以及父母一同出席。Mikey更自爆最興奮就是見到偶像愛瑪史東（Emma Stone）並由她手上接過獎座，她大讚對方非常之友善。此外，Mikey亦指頒獎禮完畢後在手機收到過百條來自親友的短訊恭喜她，她笑言：「我感到好受歡迎。」

另方面，今屆《奧斯卡》收視公布，今年共有1,996萬人於美國廣播公司（ABC）與串流平台Hulu觀看直播，收視創下5年新高。