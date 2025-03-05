王大陸改涉犯教唆傷害交保500萬　案情終極曝光

台灣男星王大陸尋日（4日）遭執法人員移送偵辦，因涉嫌「殺人未遂」遭調查，另一游姓車商富二代同樣被捕。事件案發於去年4月25日，有人於新北中和區攔下受害司機後痛毆。尋日指揮執法人員拘提王、游2人，檢察官訊問7小時後，認王、游更改為涉犯教唆傷害、違反《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪。而王大陸另涉使用公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，認王、游2人有逃亡、勾串、滅證之虞，遭聲押禁見，即聲請羈押，並禁止被告與律師以外嘅人見面。新北地院裁定王500萬元新台幣（約118.28萬港元）交保、游羈押禁見。

上月被爆逃兵役嘅王大陸，最後准以15萬元新台幣（約4萬港元）保釋，原定3月中補服兵役1年，點知依家涉嫌觸犯殺人未遂被拘提，有台灣律師發文表示，根據《兵役法》第5條規定，曾判處5年以上有期徒刑者，或執行有期徒刑在監合計滿3年者，有以上情形之一禁服兵役。

據執法部門調查，王大陸當日於北市大安路住處以App叫車，前往戶籍地仁愛路拎嘢，對方派咗1輛車抵達後，但王大陸認為車子太爛，又質疑司機兜路，事實係司機路不熟路況，雙方先發生口角，王後來落車又因鑰匙遺落車內，但王「不會開車門」用力捶車窗，引發司機不滿，雙方因再爆發口角，王因此記下「車號」後同女友抱怨，其女友於是向游姓車商富二代抱怨，王大陸亦向游男表示：「我被司機欺負」，希望對司機潑糞討公道，於是將車號告訴游男，游於是搵黑道朋友協助肉搜司機。

游嘅黑道朋友將車號告知多位同夥後，同夥發散於路上找尋該車，多日後，同夥於去年4月25日於新北市中和區發現該車，於是攔車將司機拖出後拳打腳踢，過程中仲錄影回報，王大陸曾將影片send畀朋友炫耀。早前王大陸閃兵案中，王大陸被扣手機遭勘驗，發現王大陸曾向朋友炫耀打司機，全案因而再次開File。

而被捕前一晚，王大陸被發現曾現身知名燒肉店飲酒作樂，心情未受閃兵案影響，席間不時抽煙，身旁更攬實D奶網紅女友沐軒，小倆口食到4日凌晨1點，同撐愛的小傘返回王大陸住處共享春宵，不料一覺醒來風雲變色。