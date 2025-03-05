節氣驚蟄至　快快護肝

今日（3月5日）是驚蟄，為二十四節氣中的第3個節氣，象徵春雷乍響，萬物復甦，而春雷也驚醒了冬眠的昆蟲，因此又稱為啟蟄。中醫認為此時養生就應該順乎陽氣升發、萬物始生的特點，重在養肝護肝。

重在養肝護肝

中醫五行理論中，春天屬木，對應肝臟。肝主疏泄，若氣血不通肝氣鬱結，會間接影響脾胃功能。而春季肝氣旺盛，情緒易波動，容易發怒、煩躁，應保持平和心態。可以進行放鬆活動，如深呼吸、冥想等幫助調節情緒。另外，五味中酸入肝，適量吃酸能平息肝火，有利於疏泄肝膽濕熱。

飲食清淡為主

驚蟄時節，飲食宜清淡，少食油膩、辛辣、刺激性食物，防止肝火過旺，加重肝臟負擔。建議多吃新鮮蔬菜水果，例如菠菜、芹菜、韮菜、蘋果、香蕉等，以補充維生素和膳食纖維。此外，還可以適量食用具有護肝功效的食物，例如枸杞、菊花、決明子等。

預防春燥

天氣逐漸變暖，應要及時補充人體水分，多飲水，多食用多汁水果和生津潤燥的食物，如甘蔗、蓮藕、銀耳等。而民間素有驚蟄吃梨的習俗，因梨性寒味甘，有清熱養陰、利喉生津、潤肺止咳的功效，但脾胃虛寒的人不宜過量食用。

養生茶飲

1.菊花枸杞茶

材料：菊花5克、枸杞10顆

做法：菊花與枸杞沖泡熱水即可飲用。適合常熬夜或用眼過度導致眼睛乾澀者，飲用可清肝明目，緩解眼睛疲勞、改善肝火旺盛。

2.玫瑰花茶

材料：玫瑰花3朵、陳皮5克

做法：玫瑰花與陳皮沖泡熱水即可飲用。適合壓力大、情緒煩躁者，飲用可疏肝理氣，有助於緩解壓力，調節情緒。