王大陸等足5小時律師先現身辦保　微笑離開地院

台灣男星王大陸尋日（4日）與游姓車商富二代遭執法人員移送偵辦，因涉嫌「殺人未遂」遭調查，及後改為涉犯教唆傷害、違反《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪。而王大陸另涉使用公務員登載不實罪嫌，遭認王、游2人有逃亡、勾串、滅證之虞，新北地院裁定王500萬元新台幣（下同，約118.28萬港元）交保、游羈押禁見。

據悉，王大陸今日上午6點幾裁定交保後委託律師協助覓保，原本親友向法院稱會在11點前到地院辦保，但遲約半小時，先由一男一女現身協助辦保，二人拎住疑裝有500萬嘅米色帆布袋進入法院，全程未有回應記者提問。

稍早王大陸雙手合十離開新北院，對記者提問都未有回應，只溫柔提醒記者「小心、小心」、「不要推擠」，混亂中有記者跌倒在地，佢向記者表示「要不要扶他一下」，但對於是否教唆傷害、是否與司機發生衝突都未有回應。

對於王大陸及其游姓友人案件，新北市刑大大隊長今日舉行記者會公開表示，執法專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，調查過程中主動發現查扣證物內王姓嫌犯涉及教唆傷害情事，進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。目前全案仍在深入調查中，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦，並全力追查。佢強調目前執法部門正積極釐清，本案嫌犯如何取得被害人相關資訊，同時正查緝另外在逃共犯。

今日午後，執法部門表示已捉到另外兩名嫌犯，正帶回偵訊。