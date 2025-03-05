王大陸衝突畫面曝光　怒比中指窮兇極惡

台灣王大陸日前涉嫌逃兵役，沒想到昨日（4日）又被爆出痛毆司機，案件經檢方調查後，法院裁定以500萬元新台烯交保。據了解，王大陸去年4月18日搭乘Uber時，下車不慎將手機遺落車上，由於他不會開電動車車門，因此請司機幫忙，沒想到雙方卻爆發口角，王大陸甚至「怒比中指」，誇張畫面也隨之曝光。

回顧案情，去年4月18日，王大陸透過共享計程車平台叫了一台電動車，但疑因連姓司機不熟路況走錯路，讓王誤以為在「繞路」，因此不滿碎嘴，雙方在車上爆發第一波爭執。沒想到抵達定點，王大陸將住家鑰匙遺落在車上，王一時之間找不到電動車車門手把開門，焦急地不斷拍打車窗，此舉引發司機暴怒，雙方又爆發激烈口角。

從畫面中可以看到，王大陸當天穿灰色連帽外套，表情相當不悅，過程中甚至「怒比中指」。另外，該名司機後來也在社群平台抱怨，指出王大陸不僅敲他玻璃，還嗆聲要「下車輸贏」，讓他氣得直呼「我可以告他嗎？」

兩人不歡而散後，沒想到王大陸還向富二代好友游男抱怨此事，游男為了義氣相挺，於4月25日晚間10時許，教唆他人毆打連姓司機，導致全身多處擦挫傷。連男被毆打後，當時未認出是王大陸，以為是行車糾紛才挨揍，並到派出所表示要對施暴者報案提告，員警當下詢問要先做筆錄還是到醫院驗傷，連男表示要先驗傷就離開派出所，因此才未完成報案程序。

網上有自稱是受害者女兒的網友在網絡上發文，痛斥「王大陸出手兇殘」，並貼出其「父親滿身傷痕躺臥病床」之照片，引發眾多網友的議論。

該消息曝光後，一位自稱是受害者女兒的網友即刻於網絡論壇發文，並刊登其「父親傷痕纍纍躺在病床」之照片。此外，該網友在其貼文中寫道：「王大陸，我父親究竟得罪你何處……僅僅因為車輛行駛不夠平穩，你就下此毒手！」

此貼文隨即引發熱烈討論。眾多網友紛紛安慰原作者，並譴責王大陸的惡劣行為。然而，也有不少網友懷疑該原作者與此事無關，僅是企圖藉機蹭熱度。經查閱該原作者的社交媒體帳戶，發現其並未提及家屬受傷的事宜，且其帳戶創立時間僅於今年1月，故推測為虛假帳戶。此外，有其他網友指出，該女子盜用他人的照片，並將留言批評者封鎖。

儘管遭到懷疑是虛假帳戶，該女網友仍持續於社交網上分享限時動態。她表示：「父親，我僅希望你早日康復。一名藝人怎可做出如此殘暴之事？」此外，她於稍早貼出自己於醫院手術室外的一張黑白照片，並寫道：「祈求一切順利，否則我將無法承受這一切……」。值得注意的是，儘管事件發生於去年4月，該女網友卻暗示其父親目前正在動手術，導致愈來愈多的網友質疑其動機是否在蹭流量。