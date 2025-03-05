愛爾蘭綠魔法　星級獨特佳餚

每年3月17日，是愛爾蘭為記念天主教聖人而設的St. Patrick's Day，到時會有大型活動和巡遊，當地人會穿上代表愛爾蘭的綠色衫吃喝玩樂來慶祝；今日特色為大家介紹3間不同風格的米芝蓮餐廳，讓大家於當日以美食狂歡。

中東地道菜

要數愛爾蘭的傳統菜，除了牧羊人批和鹹牛肉外，原來也有源自其他國家的菜式。好似位於Baltimore的米芝蓮二星土耳其菜餐廳dede，創立於2020年，並在2021獲一星米芝蓮，在2023年晉升至二星。主廚Chef Ahmet Dede 25歲移居愛爾蘭，團隊大多是土耳其人，餐廳會使用當地食材和土耳其香料混搭，為菜式帶來升級風味。

色彩繽紛的鵪鶉蛋用紅菜頭和野櫻莓汁浸泡染色，配山羊奶芝士、土耳其香料和醃漬辣椒等打造成迷你撻，搶眼開胃。蘆筍小龍蝦沙律加點土耳其帶茴香氣息的Raki酒，再加香茅、薑及其他香料等調味，淋上加了芥末葉的法式清湯，富有獨特氣息。鮮味十足的紅鯔魚配蘆筍和魚子醬，周邊是加梅子醋的蠔湯，肉嫩美味。多寶魚肉以青檸牛油、發酵辣椒配烤龍蝦，醬汁用雞肉製作，味道豐富。

想佐酒的話，有惹味的土耳其薄餅烤肉串配番茄和紅椒，又或揀選啖啖羶香的土耳其羊肉餃子，配水牛奶和乳酪醬，味道平衡。飯後甜品亦不可錯過，人氣的開心果乳酪蛋糕是經典傳統的美點。檸檬吉士撻加薑、檸檬雪葩和香茅等搭配，酸爽去膩。大黃奶凍配接骨木花、檸檬馬草和薄荷等，軟滑香甜，令人回味。

奢華現代風

高質食材、精緻擺盤加上舒適環境，往往是吸引客人的要點。由芬蘭大廚Mickael Viljanen主理的米芝蓮二星餐廳Chapter One by Mickael Viljanen位於首都都柏林，早前經過局部翻新，主用餐區空間以白和紅配搭，半私人區域則以黑和啡作主調，時尚有格調。菜式方面，大廚以法式烹調技術融入現代風格配搭高級食材，呈現獨特的餐飲體驗。

特別為春日而設計的法國白蘆筍配鯛魚，以血橙、醃紫蘇和魚子醬點綴，清新開胃。三文魚他他加點青胡椒醬，以魚子醬荷蘭焦糖煎餅配搭，效果出奇地好。人手捕足的扇貝做成他他，配辣根、柑橘和魚子醬，周邊是香料醬汁，嫩滑富香氣。

野生多寶魚鋪上黑松露片，淋加了香料的魚汁，配多款時蔬，鮮嫩爽滑。豐腴的鴨肝配無花果和杏仁，為菜式添上清甜和口感。熟成鴿胸配紅菜頭和車厘子，和濃郁醬汁享用，滋味無窮。甜品有鹽醃黑醋栗和開心果撻、榛子咖啡聖安娜泡芙或黑森林梳乎厘撻等選擇，精緻美味。

用當季食材

除了高級餐廳，一些富親和力的餐廳，也可吸引客人。都柏林現代風味餐廳Bastible於2022年獲得米芝蓮一星，主廚Killian Walsh擅用愛爾蘭的當季農產品搭配來自世界各地的食材入饌，客人經常可以在開放式廚房欣賞到主廚和團隊的烹調技藝，並可以即時和廚師互動，氣氛親和。

大廚利用不同食材配搭，盡量保留食物原有真味，烹調過程不花巧打造出美味的菜餚。如比目魚配時蔬，加點貝類醬汁調和，鮮味加倍。扇貝肉配白蘿蔔和魚子醬，再配加入清酒的醬汁和烤檸檬，去腥提鮮。肥美鱈魚配蝦肉並加一塊巨型紫蘇葉，頓時添香。

愛香濃口味的話，來自當地威克洛郡的鹿肉經10日熟成，煎香再煙熏，配用豬網油包好的肉碎和內臟餡，蘸鹿肉汁享用，是愛爾蘭的地道風味。用印度香料和乳酪醃製的烤扇貝串，伴野生蒜醬、黑蒜醬和酸忌廉，搶眼又香口。輕烤乳鴿肉配自家製鴿血腸，加點春季時蔬和歐芹，醬汁加入Madeira酒，餘韻悠長。