國產開放式掛耳聽歌　揈唔甩防漏音？

天氣開始轉熱，戴開放式耳機會比入耳式為之舒適。HUAWEI最近推出旗下首款耳掛形開放式耳機 FreeArc，採用C形橋造型，有助減輕耳屏壓力，同時擴大接觸面積，配合表面81.5%覆蓋親膚液態矽膠，佩戴舒適自在。掛耳式耳機一般較易鬆脫， 這方面FreeArc透過140°黃金三角支撐結構和重心天秤均壓設計提升穩固度，保證做運動時揈唔甩。另外針對戶外使用，它達到IP57抗水要求，並配備防水麥克風，不怕被汗水或雨水弄壞。

耳機內置17x12 mm高靈敏度驅動單元，結合對稱聲學結構、動態低音算法和自適應等響度算法，確保還原音效原聲及加強低音效果，同時反向聲波系統減少漏音，避免聽歌時嘈親隔籬！其他技術包括三重通話降噪、400米超長距離連接、輕觸式控制、音信共享等。單次充電可持續播放7小時，配合充電盒延長至28小時，快充10分鐘即有3小時電量。

同場加映︰超長續航

Shokz同期推出開放式耳機OpenFit 2，採用獨家研發的Ultra-Soft Silicone 2.0超零度矽膠，緊密貼合耳朵輪廓，並減少長時間使用帶來的壓力，適合全天候佩戴。搭載DualBoost雙單元技術，直徑5.5mm的平板單元實現高飽滿高音，21mmx11mm定制動態單元則優化低音表現。另一方面它配備4 MIC通話降噪及DirectPitch 2.0分頻降漏音技術，分別降低99.7%環境噪音及降低音頻外漏。另一賣點是擁有48小時超長續航，較上代提升71.4%。