天真無邪氣　淫在骨子裏

所謂知人口面不知心，斯文男可以係鹹濕佬，乖乖女一樣可以係假正經！AV業界資深人士神仙乙就以日本AV界嘅無邪氣少女系列為例，當中嘅美少女望落馴過小綿羊，但經男優稍為刺激，潛藏喺內心嘅獸性就會被引爆，為咗追求快感，乜嘢矜持都會忘記得一乾二淨！

心動難自控

喺S1製作嘅《見面後進行激情約會》入面，阿明透過交友網絡平台認識到榊原萌，大家一見面就情投意合，去公園遊覽玩樂，期間呢位純真少女展現出天真活潑嘅一面。玩到咁上下，榊原萌主動攬住阿明話要錫錫，於是兩人即時打起車輪，仲齊齊走去爆房添！一次激戰之後，二人結伴行街食飯，榊原萌好快又起色心，於是拉住阿明返屋企，瘋狂地享受床戰嘅快感。

沉迷男人味

由無垢出品嘅《無垢 天然少女 AV DEBUT》，女主角四乃宮桃子出身於日本東北呢個盛產美女嘅地區，唔止樣貌清純可愛，肌膚仲好似雪咁白。由於桃子好年輕，性經驗淺，初初拍AV顯得怕怕醜醜，但一遇到中年大叔作為床上對手，反應即刻唔同晒！中年大叔身上嘅男人味令桃子由純情妹妹變成飢渴癡女，主動為大叔提供口舌服務之後，即懇求對方可以給予自己強烈嘅快感，結果雙方索性拋開束縛，大打真軍。

扮豬食老虎

同樣由S1推出嘅《屬於你們兩人的親密約會》，講述男主角雄仔同留住一頭清爽短髮嘅美少女糸井瑠花約會，一見面已被對方嘅天真可愛所吸引。查實瑠花係扮豬食老虎，當二人行完街食埋飯，即露出真面目，拉住雄仔去開房，而且一入到房已急不及待寬衣解帶，仲主動施展其熟練嘅前戲技巧，之後玩埋騎乘，誓要從雄仔身上榨取快感！眼見瑠花唔係善男信女，雄仔亦唔客氣，從後猛攻，而瑠花亦好識做，不斷扭動屁股，令後進式玩法變得更暢快！

簡評

好多男士都鍾意純真妹妹仔，本仙亦曾經係一分子，但後來發覺睇人唔可以睇表面，正如無邪氣少女系列入面嘅女主角，當中嘅純情根本係扮出嚟，實情比麻甩佬更鹹濕！3部作品中，本仙最鍾意糸井瑠花主演嘅《屬於你們兩人的親密約會》，事關女主角嘅外表確係一啲邪氣都冇，又擁有一副激凸身材，加埋喺床上樂意配合男優，流露出一副熱衷性事嘅態度，充分體現何謂淫在骨子裏！