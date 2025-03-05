陳法拉為張家輝瘋癲　帶病高樓企跳街頭赤腳狂奔冇怨言

影帝張家輝執導及主演的電影《贖夢》將於3月27日正式上映，電影由劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗參演及許恩怡特別演出。正如電影的宣傳語句所言「最揪心的過去 最勾心的傷痛」，故事講述張家輝和陳法拉一對恩愛夫妻；因一次投資嚴重失利，作出失誤抉擇，陷入一個萬劫不復的巨變，令人生開始墮入夢魘中。

陳法拉在拍攝整部電影過程中，猶如墮進深淵，每一場戲都沉浸於陰暗鬱結角色中，由第一日開工企跳狂呼，到最後煞科的一日，也要聲嘶力竭於街頭狂奔，每一刻都令觀眾驚心動魄，但對於法拉來說卻過足戲癮。

首天開工的第一場戲，法拉所演的角色，在走投無路下，情緒激動的奔向露台企跳，現場氣氛緊張，身處高樓企跳的她，即使在排戲，身邊每一位工作人員也替她緊張，包括導演家輝；因為衝上企跳的位置，面前無遮無擋，只有一條威吔繫着腰間法拉拚命演出，在瘋狂剎那間，被家輝大力擁着的搶救下來，制止悲劇發生。

當天帶病開工的法拉說：「第一日開工嘅第一場戲已經情緒激動得難以收拾，還要在露台企跳；最初試位嘅時候因為穿上拖鞋，所以有些少跣腳，導演看見後也馬上改善，建議把拖鞋除掉較穩陣，而動作指導亦細心計算企跳和威吔收放嘅長度，做足安全措施，令我放心投入演出。其實最初也擔心；又要痛哭，又要吊威吔、又要企跳，剛好自己身體不適發燒，幸好最後大家在充足準備下，拍咗3take就完成第一場戲。」

法拉所演的角色由頭慘情到尾，瘋癲得來令人憐憫，即使拍至殺青前一刻仍瘋狂到底，抱住錯覺以為是自己契女的小女孩，夜深街頭赤腳狂奔：「我抱住呢位小妹妹來來回回喺條街度走咗好幾次；肥嘟嘟嘅佢都好聚手，一邊抱住佢一邊揮着椏杈，同佢爸爸對峙；街頭狂呼，又再嗌到力竭聲嘶…」

雖然法拉所飾的角色紀慧玲下場悽慘，但她苦笑說：「其實現實生活中，我比紀慧玲更慘情，因為導演要求我減肥；為了減5至6磅，我要戒食澱粉質、自己鍾意嘅食物，但期間適逢聖誕，普世同歡嘅日子我只好睇住人哋食聖誕大餐，所以我覺得自己比紀慧玲更加淒涼！」

為了參演這部電影，法拉兩個多月香港、美國兩邊走，而煞科的一天，除了臉傷之外，手腳也化了瘀傷。法拉將這傷妝的造型拍下來傳給美國的媽咪，怎料媽咪信以為真嚇得連聲叫她入醫院看急症。本以為給父母幾張工作照，讓他們知道開工的情況，但竟弄巧反拙，嚇怕老人家。幸好老公知道他是在拍戲，所以也幫忙安慰一對老人家養他們安心下來。而法拉也叮囑老公不要將這些照片給女兒看，否則定大驚喊出來，以為媽媽發生甚麼事！