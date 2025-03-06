【是日通勝】

農曆二月初七

乙巳年 己卯月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：移徙、出行、動土

忌：出財、開倉、乘船

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：40、27、13

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運升幅顯著，在投資方面有望獲得甜頭。

金牛座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

雙子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

巨蟹座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

獅子座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

處女座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

天秤座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

天蠍座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

人馬座：戀愛運上升，能透過小事收獲意中人好感。

山羊座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

水瓶座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

雙魚座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）龍 思緒亂

鼠：事業與財運上升，專注工作會有得着。

牛：心情紛亂時和朋友聊天，助解決麻煩。

虎：小事也要認真做，工作機會陸續有來。

兔：對伴侶過度挑剔，易令感情關係生變。

龍：是日沖煞，感情運欠佳，易胡思亂想。

蛇：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

馬：身心狀態差，判斷力弱，破財機會大！

羊：吃醋行為要克制，以免令伴侶感煩厭。

猴：不應把困難放大來分析，會打擊士氣。

雞：一人少一句，跟伴侶針鋒相對冇好處！

狗：工作表現未達標，必須檢討做事手法。

豬：運勢一般，心不在焉，做事容易出錯。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

嫁入豪門4大面相特徵

臨近三八婦女節，不少女性都渴望擁有幸福美滿的婚姻。除了自身努力，面相也是影響命運的因素之一。今天就為大家揭示注定嫁入豪門的面相特徵。

1.額頭飽滿、下巴圓潤：額頭在面相學中代表貴人運和事業運，飽滿的額頭象徵好運連連。切記不要用頭髮遮蓋額頭，以免影響運勢。下巴則代表晚年運勢和財富積累，圓潤有肉的下巴是富貴的象徵，也預示婚姻生活幸福美滿。

2.聲音清脆悅耳：聲音是個人氣質的體現。清脆悅耳的聲音不僅令人感到舒服，也容易獲得長輩的認可和喜愛，對提升個人魅力和自信心大有裨益。相反，低沉的聲音容易讓人覺得缺乏活力和自信。

3.鼻樑高挺、鼻頭圓潤：鼻子在面相學中被稱為「財帛宮」，掌管財富運勢。高挺的山根直通印堂，代表事業和愛情運勢俱佳。筆直的鼻樑，加上圓潤飽滿的鼻頭，更是旺夫的標誌，預示丈夫財運亨通，自身財富積累能力也十分出色。

4.飽滿的奸門（太陽穴）和略帶肉感的顴骨：兩者分別代表夫妻感情和睦，以及持家有道，相夫教子，生活美滿。

至於額頭過高、鼻樑過於筆直（俗稱間尺鼻），傲氣太高，表示她與伴侶及男方長輩關係不和諧，易吵架。臀部缺乏肉感，象徵她的財富，甚至生兒育女方面都會稍遜，夫妻關係及財運會受影響。其實嫁入豪門，還是普通家庭，都要用心用力去維護，才可開心幸福。