娛圈單打︱呢條打靶非一般　十惡不赦要重罰

嘩，殺人未遂都夠膽死，你都真係惡到極！講緊嘅，之唔係台灣男星王大陸囉。呢條打靶仔，早前已因為買假病歷逃服兵役而被捕，家陣仲喺保釋當中，點知衰完一鑊仲未夠，家陣又衰多一鑊，仲要大大鑊，洗定個八月十五聽踎監都得咯。

話說王大陸逃服兵役呢單嘢通天之後，手機被扣查，結果天網恢恢，疏而不漏。檢方喺佢手機嘅通訊軟件有所發現，個打靶仔搵人打人不特止，喺案發後仲要向友人炫耀，傳埋相片圖文並茂，終於斷到正一正。

究竟有乜咁大仇口？原來不過不滿電召車質素不合大爺口味，跟司機口角。王大陸深深不忿，吹雞搵人出頭，向司機潑糞之餘，仲打到司機得番半條人命，甚至傳出司機腦死。事後竟然仲好意思洗白，話司機態度惡劣兼兜路在先，王大陸友人出頭過咗火位啫。喂，講到王大陸無辜咁款，好心啦，根本蝦蝦霸霸慣晒手勢。

嗱，有指呢位代王大陸出頭嘅所謂富二代朋友，本身經營進口車生意，同一班明星稔熟，不時一齊飲酒吹水溝女，另一台星柯震東亦係共同朋友之一。唔係偏見呀，柯震東本身都係是非多多，曾經喺北京吸食大麻斷正，成為劣迹藝人，搞咗好多年先至重建形象。仲有喎，王大陸、柯震東又同臭名遠播嘅韓國Big Bang前成員勝利素有交情，一件污，兩件穢，三件係乜？你諗你。

講番王大陸，條打靶仔惡得咁交關，不難想像今鋪只係冰山一角，肯定有更多衰嘢未浮出水面。諗起佢喺大陸電影《孤注一擲》嘅角色，對賭博泥足深陷，衰格到連老竇老母都唔認，真係愈睇愈似本色演出！