任家萱忙與兒子耍樂　胞妹爆外婆長壽秘訣

台灣女團S.H.E成員任家萱（Selina）年半前誕下兒子「小腰果」後，幾乎淡出娛樂圈以便專心照顧小朋友。日前她和好姐妹Hebe以及Ella於蘇打綠演唱會上「露面」，教粉絲激動不已，前日（4號）她更與社交平台曬出與小腰果的玩耍照，網民搞笑形容「失蹤人口回歸」。

照片內的Selina剪了一頭清爽短髮，獲贊成功減齡，而歲半的小腰果漸見成長變得頑皮，於會「變身」的梳化攀爬自行放電，難怪Selina留言：「總覺得時間過得好快，孩子長得好快。不知不覺小腰果也開始頑皮了起來，每天好像都有用不完的電力，也是讓我非常傷腦筋。」她又指小腰果喜歡到處探險，不會乖乖待在同一個地方太久，因此她特地為兒子打造專屬小天地，陪伴兒子盡情玩耍，增進親子間的情感。

與此同時，Selina胞妹任容萱則於社交網晒出與104歲外婆的慶生照，驟眼看來老人家根本不像「人瑞」，精神飽滿兼笑容親切。任容萱更透露自己從外婆身上學到長壽的原因，包括「喜歡外出曬太陽」、「保持開心對事情不過分擔心」、「胃口好不挑食甚麼都吃」，她更補充﹕「一定還有甚麼祕訣，下次多問問家人們再來分享。」可見任家已四代同堂，幸福非常。