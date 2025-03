無綫小花陳曉華(Hera)早前傳出與小生朱敏瀚緋聞,一直未得到雙方承認,不過Hera昨日(5日)自爆喜訊,原來Hera胞兄即將結婚,她陪住未來阿嫂開Bridal Shower,以公主為主題,未來嫂嫂戴上閃令令皇冠及戴上寫有「BRIDE TO BE」綵帶,Hera一持貪玩拿着綵帶拍照添喜慶,與嫂嫂臉貼臉,感情甚佳,她留言送上祝福:「My Princess,給喜歡的人準備事情很幸福,很慶幸這個人生,找到沒有血緣關係但很喜歡的人,眨下眼11年,不說太多,謝謝你一直陪伴,看到你快樂,我很快樂。」並續說:「和我的好哥哥,好好相親相愛。」嫂嫂亦留言:「諗起我哋無數個又笑又喊嘅晚上,以後有你有我,繼續做你肚入邊嘅蟲蟲,Love you so much。」