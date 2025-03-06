賓艾佛力被兒子扭計買5萬元名牌波鞋　一句說話令兒子打消念頭

荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）日前被傳與影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）翻撻有望，而近日網上就流傳賓佬與珍妮花所生的13歲兒子Samuel現身波鞋展，期間兒子被影到睇中6,000美元（約4.7萬港元）被炒賣的名牌波鞋。

片段中見到父子行波鞋展時兒子睇中一對名牌波鞋，兒子拎住波鞋「愛不釋手」並想父親買給他，急智賓佬即時回說：「你鍾意係因為佢昂貴。」之後兒子否認：「唔係呀，因為佢硬淨！我一直都有講隊鞋好靚！」賓佬然後拎住對鞋點點頭認同好靚。但得知對波鞋沒有兒子尺碼及售價6,000美元時，估計有1.5億美元（約11.7億港元）身家的他即時對住兒子搞笑地說：「你要剪好多好多草先可以換取到。」之後2人就行開那個攤位。而行了一輪之後，賓佬被影到拎住多袋「戰利品」離開，未知他有否買下兒子想買的波鞋。

據知那對貴價波鞋由運動鞋生產商與國際時尚品牌合作的限量版，對鞋2020年推出時原價2,000美元（約1.56萬港元），但後來被波鞋收藏家搶購後被炒至6,000美元。