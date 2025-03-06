孫耀威再攻馬來西亞開騷　嗌熱順勢預告晒肌

凍齡歌手孫耀威（Eric）相隔逾10年，下月初將再次於馬來西亞雲頂舉行演唱會，日前他特意飛抵當地出席記者會造勢，席間更獻唱首本名曲《愛的故事上集》，成功鈎起歌迷集體回憶。已多年未有踏足馬國的他，坦言心情相當振奮，打趣要回憶一下肉骨茶的味道。

提到今次開騷的心情時，Eric表示：「我們這些出來很久的歌手，擔心有沒有人願意聽我們的歌。我能不能在這個大舞台做得更好，我對自己很有信心，但還是有了年紀。」他坦言即使預算不夠，很多細節上處理很頭痛，但彩排及準備過程中依然開心。

至於今次演唱會的概念，他表示﹕「命名『認識你真好²』，意思是想粉絲重新認識我。過了30年我的粉絲也變了，我也變了且结婚了，這一路來遇過很多高高低低，想跟大家重聚，講一下我的心路歷程，拉近彼此間的距離。」當被問到屆時演出會否騷肌，他笑答﹕「這裏天氣熱，可以清涼點。」

最後他更感性說﹕「其實我想說聲對不起，我真的是個不靠譜的偶像，過去都會突然消失一段時間，然後又回來，突然又換個地方發展，這次甚至還偷偷預告了來馬來西亞的消息，希望屆時能用我的歌聲去報答大家，對不起讓你們等了很久。」他又自爆曾獲邀演出內地綜藝節目《披荊斬棘》，但當時因時間上配合不了，只好作罷，算是一次遺憾。