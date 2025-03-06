NewJeans解約案明日開審　父母批ADOR阻礙演藝活動

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以所屬的ADOR事務所及母公司HYBE違約及沒有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，糾紛至今仍未解決，訴訟將於明日（7日）開審。

組合早前宣布將以新組合名「NJZ」復工，將於本月23日出席在香港舉行的音樂節《ComplexCon香港2025》，5女的父母後來透過社交網透露HYBE的議長方時赫曾聯絡主辦方，試圖阻止她們參加活動，而成員的父母今日（6日）再透過社交網發文，指ADOR方面正妨礙她們進行演藝活動，強調與ADOR的合約已於去年11月29日結束，ADOR已沒有干涉她們進行活動的權利，但卻於1月6日提出要組合認定ADOR為所屬事務所的申請，之後除了干涉組合拍廣告之外，又嘗試限制她們進行所有演藝活動。

ADOR亦於2月11日擴張申請禁止組合進行的範圍，包括禁止她們進行作曲、填詞、演奏及唱歌等所有音樂活動，又指ADOR已於很久之前因為違約行為而破壞雙方的信賴關係，組合絕對不能在ADOR旗下進行正常的演藝活動，並表示會誠實面對訴訟，將在庭上證明解約是合法，亦希望不會有其他藝人經歷同類事件。

而ADOR方面就回應指並非想阻止NewJeans進行活動，只是想她們遵守合約，繼續與ADOR一起進行演藝活動，希望明日能在庭上消除所有誤會，讓大家知道ADOR才是NewJeans的經理人公司。