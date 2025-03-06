靈敢侶情：為何有人會將酵母儲存在雪櫃？

不少人對酵母的認識不深，就會道聽塗說將「酵母儲存在雪櫃」。然而，雪櫃只有4度，會令酵母進入不活躍的冬眠狀態。星期一的靈《靈感煮意》因此做過測試，用凍的酵母做麵包，的確膨脹少了一厘米。

首先，為何有人會將酵母儲存在雪櫃？目的是為了延長保質期，但香港的消費模式不像外國，我們很容易就買到小包裝的酵母，所以這點其實不是問題。這就是我常告訴學生：即使知識正確，也要思考地域、生活習慣、文化，難道俄羅斯人在冬天將雪糕放在大廳，我們在香港的冬天也可跟着照做嗎？當然不可以，香港冷極有個譜，大帽山上錄得攝氏0.1度已上報紙。

商製酵母其實分三種：乾酵母，需用暖水溶解；速發酵母，是乾酵母的細顆版，可直接用；新鮮酵母，濃縮度比乾和速少一倍，適合做長時間發酵的麵包，有效期只有五天至兩星期，必須置雪櫃。

說回溫度。乾和速酵母在攝氏21至38度最為活躍，若存放在雪櫃，用前最好先回溫，或讓麵糰發久一點，否則，麵糰的膨脹會減弱，只要膨脹不足，麵包便不夠鬆。

酵母亦有分甜麵包用和鹹麵包用，這是由於糖是酸性，高糖會殺死酵母，但當有學生問我該用哪一款時，我都只會說：香港人做的麵包，用糖分量高極有個譜，不用太在意。

我常提起學生，是因為他們對烘焙的知識已高過不少人，這當然啦，給我「日鵝夜鵝」，但想起自己教出了一群不會道聽塗說的學生，其實真的很安慰。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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