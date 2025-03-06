《赤裸羔羊》導演霍耀良病逝　好拍檔王晶深表難過

曾拍攝電影《赤裸羔羊》、《特殊身份》的導演霍耀良2024年2月1日因腎癌及心臟病，於沙田醫院病逝，終年68歲。王晶對於昔日好拍檔離世，深表難過：「好唏噓，我同佢合作好多，當中比較難忘嘅係《赤祼羔羊》、《賭俠大戰拉斯維加斯》，當時佢幫我做執行導演。（你覺得性格如何？）佢嘅性格唔係人人會喜歡？有啲古怪，有時好好相與，有時又會困自己喺一間唔開燈嘅黑房入面。」雖然性格有些古怪，但王晶大讚霍耀良很有才華，曾經跟圈中不少名導齊名，只是早年對方返了內地發展，大家較少在香港看到他的作品。

霍耀良於1977年參加麗的電視訓練班，畢業後做助理編導，978年轉投無綫電視當編導，曾參與《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》及《荳芽夢》等多套爆紅劇集嘅編導工作，1981年執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》嶄露頭角，同1年他亦獲綫電視晉升為監製，其監製的電視劇包括有《荳芽夢》及《逐個捉》等，於影視界發長順利，到了1984年他希望全身在電影圈發展，故而與無綫解約。

他於執導時期，拍了兩部風格類型完全不同的三級片《赤裸羔羊》和《郎心如鐵》，是他最為人稱道的作品。到了2000年以後，他主力在內地拍攝電視劇，作品包括《七劍下天山》、《守著陽光守著你》、《天地姻緣七仙女》等，亦曾與甄子丹合作電影《特殊身份》，而為人所熟悉。除了導演外，霍耀良亦有以演員身份演出電影，他更曾經憑電影《再見七日情》入圍1986年香港電影金像獎最佳男配角獎。