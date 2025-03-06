【搶先睇】全新米芝蓮必比登推介出爐　有呢9間新入選

每年的米芝蓮都是一眾愛吃之人的參考指南，《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介名單剛出爐，今年本地有66間食店入選，當中有9間新上榜。

中台美食方面，位於中環的台式餐廳除牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還有芝士蛋餅、皮蛋豆腐或葱爆牛肉便當等小食和套餐選擇。上環潮州中菜館由商會會所、私房菜改為對公眾開放，菜式以健康住家菜作理念，標榜不少精選私房菜單，潮式凍蟹、滷水鵝、凍馬友和炸蝦棗等應有盡有。招牌菜是鵝肝和鹹菜胡椒豬肚湯等。太子石磨甜品店以現磨的黑芝麻作招來，提供芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻菲林卷和豆漿等甜點。2003年成立的滷水小吃店早前搬遷至銅鑼灣，除有傳統的潮州菜，店內的招牌炒飯加鵝肉和櫻花蝦等食材，是食客必點的式。灣仔港式小食店由街邊檔做到入舖，其臘味糯米飯油潤味濃，再加上煎蝦米腸粉和花生旺菜豬骨粥等，地道風味。黃竹坑手工拉麵小籠包店為客人即製拉麵和包點，葱油拌麵芳香有口感，鐵板小籠包皮脆富肉汁，傳統小食以外，也有攪鬼的擂椒牛油果等選擇。

想感受異國風味，同樣有得揀，元朗泰式香蕉煎餅專門店以香蕉煎餅起家，於上年重開，提供芝士泡菜、開心果麻糬、薄荷朱古力香煎和D24榴槤煎餅口味，深受年輕人歡迎。佐敦泰國菜館供應地道泰國街頭美食，船麵和炒河必點。前者會在豬骨湯底加入豬肉，令和牛船麵更味。後者推介醉貓炒河，焦糖麵條鹹甜辛香。上環開設的地中海餐廳由主廚Jordi Vallés Claverol主理，為客人帶來炸海鮮小拼盤、特色黑松露意大利細麵和坊間少見的海鮮砂鍋西班牙式短麵等菜式。