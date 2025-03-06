「酒」勻全港　小酌怡情

為延續食物的美味和豐富層次，部分人喜歡以美酒拼配，加強品味。除有新酒吧和新雞尾酒登場，還有來自世界各地的醇酒配，讓大家「酒」勻全港。

酒吧翻新

金鐘五星級酒店酒吧早前完成翻新，更特別打造「FLAVOURS」全新雞尾酒譜，以小玩意七巧板作靈感設計的美酒分7類，味道由淡到濃，Bubbles系列的Never Goes Wrong用話梅味氈酒、陳皮苦艾酒及白桃茉莉花茶等調配。酸甜風味的Crystal Ball用桂花氈酒及苦艾酒，再加酸莓汁、檸檬、蜜糖和啫喱。其也還有熱帶風味、鹹香風味、沙冰、高酒感和香濃幼滑系列，任君選擇。星期一至四下午5時至9時有歡樂時光，指定酒紅白酒和啤酒買一送一，其他指定酒類會有優惠價。

多國風味

享用美酒不分時段，各有各風味。飲食集團旗下餐廳為客人帶來多款美酒之選。灣仔意大利餐廳於每月最後一個星期日推出餐酒自助早午餐，為客人挑選餐酒搭配，周都有不同酒單。上環日式餐廳酒吧逢星期四晚有女士之夜活動，客人點選任何菜式，可獲送美酒1杯。中環日系秘魯餐廳就有清酒與小食之夜，邊品嘗檸汁醃油甘魚球或秘魯黃椒炸雲吞，邊品味各款清酒，別具風味。

香港街道命名

精緻的雞尾酒，經常有新點子。銅鑼灣五星級酒店高層餐廳酒吧以香港街道作靈感和命名，打造全新雞尾酒系列，告士打道以氈酒、碳酸茉莉茶和香料調配，放在本地學生設計的玻璃杯中，具特定意義。渣華道以龍舌蘭、羅望子和椰子拼配，富熱帶氣息。其他有皇后大道、廟街、糖街、彌敦道、英皇道、紅棉路和詩歌舞街等，讓你品味香港之美。

威士忌晚宴

誰說只有男士適合飲威士忌？為慶祝國際婦女節，香港威士忌網上專賣店和中環西餐廳合作於3月11日打造5道菜威士忌晚宴，法式炭燒牛扒配帶泥煤和海風氣息的威士忌，互相平衡。其他菜式有布列塔尼帶子和馬友魚、螢火魷魚、風乾豬面頰肉、五花肉和洛克福芝士等組合，每一款都會合適的美酒，甜品是朱古力雪葩配冰凍黑芝麻塊，伴香港裝瓶而帶香料和堅果香的威士忌，完美作結。部分收益會捐給指定婦女機構，更有意義。

舒爽氣酒酒

悶熱潮濕的天氣令人胃口大減，適時來點清爽飲品，最好不過。啟德一間酒店天台酒吧和氣酒酒品牌合作，於即日至3月15日推出2款套餐，Bubbles & Bites 套餐可享用2杯指定氣酒酒，配鮮製龍蝦醬多士。另一款Bottle Service 套餐有指定氣酒酒乙瓶，配龍蝦醬配多士、雞尾酒凍蝦、炸魷魚圈、火腿芝士牛角包、煙三文魚和精選芝士等組成的豐盛小食拼盤，飲住酒嘗日落，最佳體驗。