美國經典搖滾樂隊The Doors主音離世半世紀被爆仍在生？

美國經典搖滾樂隊The Doors主音Jim Morrison於1971年在法國巴黎離世，終年27歲。雖然已離世超過半世紀，但近日美國有串流平台製作的紀錄片集《Before The End》中就踢爆Jim「假死」目前仍在世。

當年Jim突然離世震驚全球，當時他並未有進行驗屍，而女友Pamela Courson初時亦否認他離世，不過之後就改口風表示是她於2人租住的屋內浴缸發現他的屍體。Jim一直被埋葬在位於巴黎的名人墓地Pere Lachaise墳場，每年都吸引大批fans到來掃墓。對於Jim的死因一直眾說紛紜，雖然官方死亡證指出Jim是死於心臟衰竭，但曾有傳他在鄰近的夜店吸毒過量而死亡並有人將屍體運送到其居所內。而Jim的友人曾公開懷疑Jim死前1年因犯上不雅暴露罪被判入獄，為免受牢獄之災而在女友幫助下找出另一種「消失」的方法。就連Jim的隊友鍵琴手Ray Manzarek也曾公開表示深信Jim是「假死」。

而由The Doors歌迷Jeff Finn執導的新紀錄片集中，他就經過詳細調查後指出Jim一直在世，並指他一直化名為Frank X於紐約任維修工人，節目中Jeff更找到Frank的近照，照片中Frank與年輕時的Jim十分相似，而當Jeff向Jim 3位前女友展示Frank的照片時，其中兩名前度即時落淚認為相中人正是Jim！

Jeff幾經波折之下找來Frank X接受訪問，Jeff問他Jim是否「假死」時，他即回應表示不知道。Jeff之後直接問他是否Jim Morrison，他隨即否認。紀錄片中Jeff亦找到Jim的胞弟Andy接受訪問，他否認Jim「假死」，並表示他被其生活方式所殺。他說：「好明顯佢（Jim）飲得太多。。。如果你健康唔好而你亦飲得太多再加上吸毒，好容易就會玩完。」