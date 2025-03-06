大S過億豪宅每月仍要供100多萬　冇人負擔恐遭拍賣

台灣女星大S（徐熙媛）上月不幸因流感併發肺炎在日本猝逝，享年48歲。早前有指其億萬遺產已處理完畢，未成年子女嘅部分將由前夫汪小菲代為管理至子女滿18歲，但關於大S留下嘅上億新台幣（下同）豪宅，仍有潛在難題需要解決。

據台媒指，大S離世後留下2套房產，一棟係S媽現居住嘅2.1億元（約5,000萬港元）「國家藝術館」，一棟係生前同老公具俊曄居住嘅4.6億元（約1.09億港元）「台北信義」。其中台北信義依家仍須繳納每月100多萬元（約逾23.66萬港元）房貸，但呢筆款項又攸關到遺產分配問題，若未來冇人可以負擔該款項，好可能就會遭銀行查封並拍賣該豪宅。

有律師分析，由於大S遺產繼承人為具俊曄及家人，但係家人目前未成年，須由汪小菲代為管理，所以豪宅貸款需要由具俊曄及汪小菲達成共識。最理想嘅做法係3位繼承者共同負擔，共同均分繳納貸款；若其中一方想要獨立擁有，則須有能力繳納全額，必定係唔少嘅負擔。至於後續結果仍有待雙方討論，遺產分配情形恐怕短時間好難有定論。

另外，據了解，S家親友近期再度關心詢問仍身在台灣嘅具俊曄，問到佢心情還好嗎？佢只回答：「Thank You，But I Need Time（謝謝，但我需要時間）。」妹妹小S（徐熙娣）依家精神狀況是時好時壞，對親友關心簡訊，一係唔覆，一係就只覆一、兩隻字，親友非常擔心佢，顯見大S生前最愛嘅兩位家人仍然走唔出傷痛。