天台飛車　北上刺激滿FUN

深圳核心城市的樓價高企，不少食肆和玩樂設施陸續向高空發展，今次便帶大家到天台搵好去處。事關很多大廈天台經過活化後，有的搖身一變成賽車場，可以搞車聚之餘仲能夠露營BBQ；另有天台變身特色運動場，讓各位打波兼打卡；更有天台化身成大型Party Room，港人北上又多樣新玩法。

龍崗區：飆速快感 真草露營

深圳有唔少文化街區，但好似「一個天台ONETOP」將街區建於天台就絕無僅有。它位於龍崗區平湖街道紅星美凱龍2棟6樓天台，鄰近地鐵10號綫華南城站，到站後換乘公交車前往約需8分鐘，也可直接駕車到達，停車位有264個之多。這個隱藏於工業區的空中樂園，集多個娛樂設施於一身，當中「一個卡丁車ONE KART」佔地11,000平方米，賽道全長800米，蜿蜒曲折設有U形、S形、L形等12個彎道，更有171米長的大直路可踩盡地板油極速飆車。場內備有單人及雙人車選擇，排氣量達200cc，速度可達每小時70公里，比電動Kart仔的反應更直接澎湃，變相更加刺激。入場套票包了10分鐘體驗，正常速度可玩8至10個圈，而賽前提供安全培訓，附有一次性頭套、頭盔、護肋、護頸等保護裝備；加上賽道旁設有碎石緩衝區、軟牆及3米高防護網，保證玩得安全。

整個天台共有35,000平方米，除了卡丁車場外，還有深圳首間真草天台露營地「很露GLAMPING」，提供帳篷租借、戶外電影、KTV、駐場樂隊表演等，仲有多個烤肉套餐供選擇，在星空下邊聽音樂邊BBQ，真係Chill到爆。講到食，這裏還有不少特色餐廳及咖啡店，例如「不大料理」擁有京都庭院高級私密感，主打正宗日式燒鳥；「橋底小羅」屬人氣網紅店，必食馳名臭豆腐；「後面的店」用上東南亞裝修，專營港式小食；「天台精釀」以荒漠為主題，供應多種口味啤酒與茶飲。最特別是「天台CAR啡」經常有名車出入，提供不同咖啡和飲品，門店模仿動漫《頭文字D》的藤原豆腐店而建，車迷來到一定要打卡。

搵食點：蝦場即釣即煮

「DGE釣蝦營地」設於天台附近，一個套餐價可任釣120分鐘大頭羅氏蝦，釣完仲有廚師免費為你烹煮。招牌胡椒蝦辛香撲鼻夠惹味，就算釣不到也可即場落單，並提供壽喜燒、烤肉、圍爐煮茶等不同套餐選擇。

龍華區：籃兒入樽 巨星致敬

深圳有不少特色籃球場，「BIGMAN大人物籃球公園」是其中之一，事關它建於天台之上，無論是烈日當頭還是細雨綿綿，籃球迷都能在此揮灑汗水。位置在龍華區穎博工業園B棟6樓天台，建議乘地鐵9號綫至孖嶺站再叫車前往。公園提供2,350米公共空間，設有2個標準全場及1個半場，地面以有機硅塑膠材料鋪成，具有運動緩衝作用。球場附設24米高看台，方便觀眾欣賞比賽，旁邊是環形跑道，滿足各位熱身或慢跑需要。公園還融合了美式街頭文化及潮流元素，綜藝節目《喜歡你我也是3》曾在此取景，入場更可跟NBA名人塗鴉牆合照，又或在長15米、高4米的Kobe紀念牆懷緬這位一代巨星。不能錯過的還有5米高Curry燈箱，向這位三分神射手致敬。

搵食點：帳篷享西域菜

納瓦新疆音樂餐廳紅山店於天台有帳篷可以包廂，每天中午12時還有民族舞表演。主打菜式包括薄皮包子、西域薄餅牛肉、伊犁羊雜湯、巴柯燜羊排、烤饢及精酿鮮果酸奶等。

南山區：派對燒烤 哪吒換裝

內地很多年輕人喜歡開Home Party，其國語諧音簡稱為「轟趴」。「Ciao轟趴館」於深圳多區均設有分店，當中車公廟店、科技園店等備有天台活動空間。以南山區西麗旗艦店為例，它位於華瀚創新園C楝7樓天台，距離地鐵13號綫高新中站約1.3公里。場內分為多個區域，可同時容納300人，當中攀岩區設有室外抱石牆，密室逃脫區有多個冒險劇情，桌遊區提供狼人殺等遊戲，KTV區的音響設備一應俱全，電子遊戲區的PS5、街機等全部有齊。另有全自動麻雀機、桌上足機球、沙狐球等玩，隨時可玩足一整天。食物方面則有自助餐供應，並可預訂火鍋、烤肉及燒烤套餐於天台享用。特別一提，最近館內乘着《哪吒2》電影熱潮推出相關主題活動，提供角色換裝、分組遊戲等環節，夠16人便可報名參加。