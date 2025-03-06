姜濤爆同Stanley反目　Edan情歌靈感源自生活

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo、AL）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）今日（6日）現身中環出席品牌活動，大批粉絲一早到場霸位逼爆商場，為免發生混亂，大會劃分了多個區域，供不同鏡粉守後偶像，現場秩序大致良好，沒有發生爭位事件。

AL現身拍照時心情大靚並跳起舞步，後來Edan亦模仿AL跳舞，相對下姜濤則似乎比較疲憊，至於Ian就擺出Chok樣給大家拍照。問到姜濤是否因剛考獲車牌，享受駕車樂導致疲倦？他笑言是太早起床所致，不過見到很多粉絲捧場令他提神，又透露有去睇新車，不過未有打算買，因仍未有膽量自駕，更不敢接載親友，笑指等再操練好才買車。問到身旁兄弟會否借車給他操練？Edan笑謂：「我同AK建議佢買車畀我哋試咗先，若果好嘅就畀佢揸，唔好嘅就畀咗我哋。」

談到Ian 3月12日在英國開個人巡唱，之後又要預備4月MIRROR小組騷，他坦言今次是個人騷，所以心情緊張，希望大家看得開心，透露今次會唱一些未唱過的歌。至於Edan就表示正在錄新歌，希望能盡快推出，透露新歌是情歌，由自己作曲，問他是否有愛情滋潤多了寫情歌靈感？他笑言靈感來自生活日常。問到早前情人節如何過？他即封咀笑謂：「吓！你哋仲嚟？你哋仲嚟？你哋仲嚟？仲搞啲咁嘅嘢？工作以外嘅事唔回應。」早前由他作曲的《純銀子彈》成為流行榜冠軍，問他是否有意向創作人發展？他表示作品獲大家喜歡很高興，成為了自己的動力，但坦言不是特意向唱作人方向發展，但若有合適的Demo也會試試。

至於剛推出新歌《Heartbreaker》MV的AL，表示新歌並非對Haters的反擊，坦言大家不論在職場或學校中，都有機會遇上針對或中傷事件，鼓勵大家要內心強大，面對不實指控不要害怕為自己發聲。提到近日他自薦新一輯《造星》導師，被網民批評「未夠班」，他直言是講笑：「都出道咗6、7年，對《造星》嘅運作好熟悉，原本係講笑，估唔到大家咁認真。」問他會否因此不開心？他坦言大家也有自己的看法及意見，又表示這些只是小兒科：「入行咗6、7年，有乜嘢惡意中傷說話未聽過，唔需要擺喺心太多，依然所有意見都會聽，喺唱歌、跳舞方面，表現都想知道大家對我嘅表現有乜嘢感覺，唔係淨係想聽大家讚我好靚、好型就算。」而早前到巴黎時裝周，跟著名設計師合作推出產品，他直言仍未能接受到自己竟有這個機會，覺得很高興，並透露稍後會推出兩對鞋款和一個袋，問到會否預留給MIRROR兄弟？他笑説：「我自己嗰對都未收到，如果留到當然都會留畀兄弟。」

談到今年Chill Club頒獎禮新設現場投票，會否落力拉票？Edan表示Chill Club頒獎禮感覺就似是一個嘉年華，大家一直也抱住去玩的心態參與。另外，姜濤日前再登社交平台熱搜榜，以「香港頂流姜濤瘦的時候」為題，貼出多張他昔日纖瘦的照片，他坦言沒有留意「估唔到」，現時自己有一直努力Keep Fit，問到有否跟隊友邱士縉（Stanley）操練？他講笑説：「佢依家唔得閒理我，我哋反目咗！」身旁Edan即大笑：「變標題！」姜濤笑言會親身飛去馬來西亞，找正在當地工作的Stanley。