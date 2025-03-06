楊受成包場請英皇上下睇《哪吒2》　張敬軒Gin Lee拍案叫絕

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》不斷締造中國電影史紀錄，上映以來累計票房超過143億元人民幣，更成為首部觀影人次突破3億的中國電影。而自上月22日在香港上映以來票房亦勢如破竹，目前已打破3,000萬元港幣。英皇電影作為電影的港澳4大發行商之一，老闆楊受成當然傾力支持，與楊太一起率領藝人張敬軒、李幸倪、泳兒及歐陽震華等，請集團300名員工及親友一同到尖沙咀英皇戲院觀賞《哪吒2》。

老闆楊受成博士表示自己平時很少看動畫，但是今次這套哪吒 2 的確令佢睇得非常投入，他指電影蘊含中國傳統文化精粹，哪吒孝順、重情義，電影除了超越 荷里活的動畫技術，當中有關中國傳統美德更是發揮得淋漓盡致，自己看到哪吒與父母的情節，覺得十分感動。今次老闆邀請員工，以及英皇娛樂藝人包括張敬軒、李幸倪、泳兒、海兒、周家怡、沈震軒、歐陽震華、石修、溫碧霞、劉若寶、 阮雅、郭思、黎峻、黃明德、朱天、洪助昇、黎展峯、Jero 及 Bobo@The Lemon Ones、Logout 及 Jonathan@SULIS 一同觀賞電影，場面十分熱鬧。

張敬軒在《哪吒1》時已覺得電影十分感動，今次《哪吒2》 更早已入場觀看電影兩次：「第1次是看劇情內容，第2次是補漏細節以及重新聆聽配樂，支持很有才華的音樂人朱芸編。」他笑說，自己從小聽哪吒中國傳統神話長大，對故事十分有親切感，見到電影在不同細節位在對七八十年代文化致敬，例如俊俏版哪吒是七十年代的哪吒原型，令他十分感動。他更乘勢向大家推介《哪吒 2》，提醒觀眾記住看《哪吒1》才進場，更笑指建議老闆出四小時版本。

李幸倪和泳兒知道老闆包場睇電影，二話不說立即報名，當中Gin更是帶同家人 一同觀看。Gin 表示，自己對中國神話一直深感興趣，知道《哪吒2》在電影史上已 打破多項紀錄，而且是關於親情，所以邀請父母一起觀看。她覺得電影中哪吒形象百變，打鬥場面十分震撼，而劇情大反轉更是意想不到。Vincy笑言自己是星爺迷，見到電影中很多港式無厘頭風格十分爆笑，能夠與公司同事們一起包場，全場人拍案叫絕，氣氛十分輕鬆自在。

另外，Gin Lee將於後日舉行簽唱會，日前特別於社交平台甫出靚相，問大家想在簽唱會聽什麼歌，作一次民意調查。