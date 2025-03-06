打開雨傘　即睇金魚藝術展

日本著名雨傘品牌Wpc.最近與以金魚藝術展聞名的Art Aquarium合作，推出4款以金魚為主題的聯名雨傘，帶來了充滿藝術味道的日用品。Art Aquarium以金魚為主題，結合光影、音樂與香氣，打造出令人驚艷的藝術空間。今次的聯名雨傘將這些經典作品轉化為傘面設計，半透明的傘布上印有暢游的金魚、搖曳的水草與繽紛的光影，撐開雨傘時，光線穿透傘面，彷彿將水族館的夢幻世界隨身攜帶！第一款的靈感來自《金魚的迴廊》，傘面以條紋設計呈現金魚列柱的壯觀景象，充滿古典與現代交融的美感。第二款取材自《金魚的瀑布》，傘面以棋盤圖案搭配淡藍色，展現金魚在流水中優雅游動的姿態。第三款以《新金魚品評》為靈感，傘面描繪金魚在水草與花朵間暢游的畫面，充滿自然氣息與優雅氛圍。 最後一款靈感來自《金魚蒐集》，傘面以金魚尾鰭的動態設計為主，展現金魚的力與美，設計充滿張力卻不失柔美。Wpc.的雨傘一向以輕巧耐用聞名，這次聯名款採用高強度玻璃纖維骨架，耐風速達10m/s，適合日常使用。長傘售3,520日圓（約HK$183），縮骨傘售3,630日圓（約HK$189）。