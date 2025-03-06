劉青雲大讚《破•地獄》具香港特色　導演陳茂賢開心被選為十大推薦電影

第三十一屆香港電影評論學會大獎早前已公布得獎名單，頒獎禮今日於香港電影資料館電影院舉行。英皇電影《破·地獄》被評選為十大推薦電影之一，導演及編劇陳茂賢今日到場領獎領獎，他表示感到開心，特別是能與電影同業共同得獎。

在被問及此次得獎會否為金像獎打下強心針，陳茂賢則表示他保持平常心，認為電影獲得18項提名已經是很大的成就，他更希望演員能夠獲獎。此外，陳茂賢提及，《破·地獄》將於4月4日推出加長版，片長從127分鐘加長至約140分鐘，這個版本經過重新剪接，增添了岑珈其及金燕玲身世的情節，以及衛詩雅的一段原汁原味的精彩鏡頭。

同場，影帝劉青雲及影后談善言齊現身。青雲獲獎時，在台上笑言聽到評論才知道自己的演出如此有深度：「我一直覺得自己好膚淺。多謝導演等咗我幾年，多謝戲中家人畀我好大啟發同新想法。香港得幾百萬人，好難要求有幾十億票房，我覺得只要保持自己嘅特色同內涵再好好發展，一定有機會。」至於談善言獲獎時坦言直在當刻才有真實感，稱獎項是鼓勵及支持，在戲中演人母的她特別多謝母親，指獲對方帶領，才找到及見到自己的角色，並感激香港電影，令她的世界有更多色彩及見到不同角度。

今次是青雲第5度獲香港電影評論學會影帝，他在台下受訪時表示心情開心：「多謝學會對我一直嘅支持，多謝佢哋對我嘅評語，好清晰同好有內涵，對我好有啟發。（你演得好有深度？）深度係來自導演，我本質唔係。」

問到會如何慶祝時，他笑謂天寒地凍快點回家，沒有特別慶祝活動。至於今次獲獎，會否為之後金像獎影帝打下強心針？他直言不會，因為是兩件不同事，又指向來對自己有信心，但其他電影同樣優秀，並舉例《九龍城寨之圍城》及《破·地獄》很有香港特色，又有很多好的演員。而首次獲獎的談善言大感開心：「上台時好緊張，拎住個獎好感動，有叫自己冷靜啲。（會唔會令你更有信心攞對金像獎女主角？）冇乜，因為係兩個唔同機制，投票方法都唔同，平常心。（有大冇信心？）冇特別，我睇晒其他提名者嘅戲，個個都演得好好。（最大勁敵係邊個？）我自己，自己永遠係自己最大嘅敵人。」問她會否想跟青雲合作，她秒答想：「見到佢有啲驚，我有同佢打招呼同自我介紹，希望佢記得我個名。」

另外，提到導演霍耀良離世，青雲透露在無綫時曾跟對方合作：「我唔知佢離世。（覺得佢為人點？）做事好爽快，但我同佢只係工作上合作，冇太深認識。」而青雲有份演出的電影《風林火山》傳將上映，他表示不知情：「冇收到通知。（會唔會想快啲上？）呢個係電影公司決定，套電影係2017、18年年拍，再遲啲上，大家就可以見到我後生個樣。」