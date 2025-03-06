黃妍首次擔正演微電影　演戲加跳舞難上加難

由黃妍及莊世圖主演的微電影《加班》為第12屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）參賽作品，過去一直以演員身份為大眾所熟悉的周祉君，今次擔任導演一職，和拍檔金寶一起挑戰首次執導。黃妍過去除拍攝MV外鮮有演出經驗，今次是她第一次在電影作品中擔任重要角色，整個故事圍繞她的遭遇展開，要一次過演繹撞鬼受驚、壓力大到崩潰、怒火爆發等情緒反應，表現令人眼前一亮；新演員莊世圖由幕後轉戰幕前，戲中為博得黃妍一齊苦練舞技，三人對跳出舒適圈，在新一年挑戰自己既緊張又雀躍。

黃妍為了拍這部微電影由零開始努力練舞，在排舞老師Charlene Kwong指導下進步神速，鏡頭前跳舞有板有眼。黃妍總結拍攝過程的感受：「今次係第一次拍電影，不止第一次拍恐怖片咁簡單，好大挑戰，仲要第一場就跳舞，真係難上加難！第一次拍戲，覺得最難的是要在很短時間內，進入角色的情緒，投入拍攝氣氛，幸好有兩個導演幫助，無論是情感上的支援，還是協助我們理解劇情。第一次拍戲，有咁大隊crew，幾好玩。」

莊世圖的角色在戲中，是黃妍對面大廈一個觸不到的鄰居：「我和Cath的角色分隔在不同的空間，大家有一個距離，但我們之間有著很深的連結。知道今次是周祉君做導演，都有點壓力，怕令他失望，最終拍攝過程很愉快，拍攝團隊在很有限的資源下做到最好。Cath就辛苦一點，拍兩日通頂之間仲要出show。」

周祉君今次拍攝微電影，小試牛刀做導演：「做幕前多年，很清楚作為一個演員，在拍攝現場我的工作崗位是甚麼，但做導演由前幕到拍攝到後期，今次是第一次嘗試，要重頭習慣。」