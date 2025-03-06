洪嘉豪被批胡亂駕駛累旅遊巴急煞　澄清跟足指示未有違規

歌手林家謙、洪嘉豪、陳健安及音樂人李文㬢（Oscar）今日（6日）出席《拉闊音樂會 Oscar · 回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》記者會，音樂會將於5月10日假亞洲博覽館舉行。他們表示《拉闊》通常是歌手互唱對方作品，不過今次3人主要是唱出Oscar的作品，覺得比較特別。

第3次參與《拉闊》的林家謙，笑指3次都是跟男歌手合作，覺得不如玩些另類的演出，例如女歌男唱等，但笑言只是自己的構想，大家先不要太大期望。談到Oscar算是多產音樂人，自己會否想向產量方面挑戰？家謙表示很少計算作品數量，亦不會追產量，盡做。談到他將於8月舉行紅館騷，他表示希望能跟3年前的音樂會主題作延續。

至於曾跟Oscar合作過的安仔，大讚Oscar在歌曲編排上很有心思，加上今次會加入戲劇成分用來串連歌曲，叫觀眾可以期待。問到歌單中有否自己想唱的心水歌？嘉豪表示Oscar事前有問過他，自己就揀選了10首歌曲，笑指最終有過半數被通過並納入在歌單中。安仔則自稱是「分段師」，表示在C Allstar時已熟習如何將歌曲分段給各成員演繹，故這方面可留給他處理。問到歌手方大同早前不幸因病離世，安仔表示沒有特別事情要補充。

另談到早前網上流出片段，指摘嘉豪在中大演出後，於駕車離開時疑似「小路出大路不停車讓路」，旅遊巴要急剎才避免發生碰撞，他解釋當日駛至上址時已停車預備讓路，不過現場保安考慮過在顧及他和歌迷的安全情況下，於是截停旅遊巴並示意叫他將車駛出，強調自己是跟足指示，但覺得始終影響到其他人士，故希望向受影響的旅遊巴司機及乘客説聲「唔好意思」。