G奶靚偈王　看誰領風騷

月雲夜嘅樣貌同身材都無可挑剔，而花愛麗絲則艷麗迷人，唔知大家鍾意邊個多啲呢？（互聯網）

日本AV界有大量女優搵食，冇番一副靚偈，休想脫穎而出，而數到靚偈王，相信唔少資深AV迷都會好懷念腰幼波大嘅經典級癡女妃乃光。查實喺現役女優中，唔少後起之秀都有一副極品身材，今日會進行一場比併嘅月雲夜同花愛麗絲，就有辦你睇！

完壁美少女

坐擁人氣王河北彩伽、前寫真偶像金松季步等頂級女優專屬權嘅日本AV大廠S1，可以話係星光熠熠，而作為姊妹廠嘅Moodyz亦有一個唔錯嘅班底，除咗有「十年一遇美巨乳」水卜櫻、癡女系王牌石原希望坐鎮外，仲可以搵到新一代極品靚偈王月雲夜！

今年22歲嘅月雲夜，五官標致，氣質拍得住絕色美人新有菜，身材屬於腰幼波大型，心口嗰對G奶生得飽滿又夠挺，襯埋雪白嬌嫩嘅肌膚，簡直係冇得彈，難怪M廠會以「完壁G奶美少女」嚟形容佢，當中所謂完璧，即係完美無瑕嘅意思。演出方面，月雲夜同男優喺床上互動時，表現體貼，間唔中又露出調皮一面，再加上乜都肯試，連中出都冇Say No，相當抵錫！

月雲夜

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：34G-23-35

禁慾再出關

日本AV大廠S1猛將如雲，對於食回頭草嘅女優極少睇得上眼，擁有「神之乳」嘅Rion算係異數，畢竟實力非凡，而曾被S1形容為「最高之女人」嘅花愛麗絲亦喺上年正式回巢，證明質素上乘。事實上，今年23歲嘅愛麗絲，除咗樣貌綺麗又帶幾分妖媚，副偈更屬極品，一對G奶夠分量且軟彈適中，腰圍得23吋，屁股圓而上翹，襯埋一身鮮嫩白滑嘅肌膚，令人不期然聯想起一代靚偈女王妃乃光！

講番愛麗絲嘅AV事業，早喺2022年由S1發掘，當時藝名叫悠紗有朱，但拍咗4部作品就突然間消失，事隔一年半先以新藝名回歸。據S1表示，阿妹喺暫別AV界期間，一直處於完全禁慾嘅狀態，所以呢次回歸顯得好飢渴，床上表現如狼似虎，最難得嘅係，面對男優肆意挑逗，話咁易出現潮吹，真係唔講得笑！

花愛麗絲

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34G-23-33

第1回合

鬥身材

花愛麗絲薄身又好波，肌膚仲極具透明感，堪稱一等一靚偈，但月雲夜副偈亦唔弱，身形纖巧卻凹凸有致，兩者對波一樣係G Cup，可以話係不相伯仲！

第2回合

鬥放蕩

月雲夜擅長扮演頑皮女朋友，同片中男友喺床上探索性事時，表現算係幾投入，但就差緊啲激情。相反，由女朋友到大姐姐都演得恰如其分嘅愛麗絲，同男優玩到咁上下就會顯露出極度飢渴嘅表情，望落又真係勁放蕩！

第3回合

鬥變化

自回歸之後，花愛麗絲已經拍咗10部AV，但角色多數係大姐姐，題材變化受到局限。至於月雲夜效力嘅片廠Moodyz，以題材多樣化見稱，亦唔會錫住女優，所以佢喺最近已玩到中出解禁！

打和！

花愛麗絲同月雲夜都係日本AV界入面數一數二嘅美女，同樣擁有一副白滑婀娜嘅極品靚偈，外在美無可挑剔！喺演出方面，前者勝在放蕩，後者勝在多變，可謂各自各精彩！