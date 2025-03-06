影后Mikey被睇中加入「漫威宇宙」　粉絲最想佢演呢個角色

《奧斯卡金像獎》日前舉行完畢，結果，電影《阿諾拉》（Anora）在一片爭議聲中掃走5獎成為大贏家，其中美國新星Mikey Madison更勇奪影后寶座。由於她近期炙手可熱即成為各大片商爭奪的對象，其中漫威（Marvel）更有意找她參演超級英雄角色。

據知「出爐影后」Mikey自獲奧斯卡後升價百倍，近日有傳漫威正準備力邀她加入「漫威電影宇宙」飾演一神秘超英角色。暫時未知她將會在「MCU」中演甚麼角色，不過，消息傳出後已有fans力推Mikey加入即將重啟的《變種特攻》（X-Men）系列，其中有fans點名希望她飾演另一影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）於片中飾演的「妖后」（Mystique）一角。其實Marvel向來愛「搶人才」，最經典的例子就是2018年他們邀請剛獲奧斯卡影后不久的美國女星貝兒娜森（Brie Larson）加入「MCU」，擔正飾演「Marvel隊長」（Captain Marvel）一角，並因此而令貝兒名成利就！

另方面，Mikey獲獎後接受了美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》專訪，於訪問中她直言自己未準備好獲獎，她說：「出席前不久我先決定寫下一堆名字以防萬一，而我好慶幸我有咁做，因為若上台我必須要讀佢哋個名！」她亦透露頒獎禮後有聯絡同獲提名的狄美摩亞（Demi Moore）:「我有傳短訊畀我崇拜嘅狄美。佢係我認識之中其中一個最可愛同友善嘅人，而我好感恩可以認識佢同見證佢有幾咁傑出同有才華。我崇拜佢，亦好期待睇佢下一部作品同演邊一類角色。」