【是日通勝】

農曆二月初八

乙巳年 己卯月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、38、44

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

金牛座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙子座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

巨蟹座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

天秤座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

天蠍座：精神不穩，溝通力稍遜，工作要特別小心。

人馬座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

山羊座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

水瓶座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

雙魚座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）蛇 易犯錯

鼠：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

牛：得財有難度，要合理分配手上的資金。

虎：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

兔：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

蛇：是日沖煞，運勢不佳，做事漏洞百出。

馬：太執着於某件事，對精神健康冇好處。

羊：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

猴：說話要經大腦，與人溝通宜平心靜氣。

雞：工作有變動，要留意形勢，見機行事。

狗：勿對伴侶發脾氣，傷感情又無補於事。

豬：領導才能有望得到發揮，上位不是夢。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

美國立春八字看關稅戰

特朗普坐上美國九五之尊之位，他最喜好的關稅大棒，不但對中國，而且向全世界揮舞。現在用美國華盛頓的立春八字，研究特朗普的關稅大棒，打痛了別人還是回力打痛美國自己。

香港與美國時間相差六個時辰，香港亥時立春，美國則太陽光照的巳時立春，所以美國立春八字為：乙巳 戊寅 癸卯 丁巳。美國命主癸水無根，更無金作水之源頭生助，說明美國無底氣，更無其他人幫助，真正孤家寡人。

戊土正官為法律為地位，寅月卯日強木引出天干，給人看見而且行動力強。火氣為食神傷官星，是生財之源，也是欲望，更是不守法，現在剋死正官星。美國立春八字說明，特朗普的欲望非常強旺，巳年巳時為財星，而且帶有天乙貴人。

木生火旺，財星得到木氣食神傷官生旺，特朗普用關稅戰來生旺金錢之欲望，非常成功，可惜財星帶貴人。關稅戰得來之財，有利貴族之人，不利平民。另一方面，木氣剋死屬土之正官星，欲望思維無法無天。正官星同時代表地位，戊土正官星得祿於年時，因財而剋死自己的名譽地位。