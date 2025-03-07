G.E.M.撼贏麥當娜BLACK PINK　巡唱票房全球No.4

有「宇宙G.E.M.」之稱的歌手鄧紫棋事業再創高峰，繼成為去年全國演唱會票房冠軍後，近日又以約33億港元登上全球女歌手巡唱票房No.4，撼贏美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）及韓國人氣女團BLACK PINK，成為唯一躋身10強的中國面孔，獲封「華語女帝」當之無愧！

現年33歲的歌手鄧紫棋（G.E.M.），自16歲出道以來屢獲殊榮，多次刷新紀錄！她於2023年展開的第4次大型巡唱《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，去年已榮獲至少5個全國第一名，包括2024年演唱會票房年冠，近日再度迎來好消息。

據內地網站消息，截至3月1日的新加坡站為止，G.E.M.是次巡唱86場約吸4.24億美元（約32.97億港元）票房，躋身全球女歌手巡唱總票房第4位，與去年底的第7位相比可謂大躍進，因10強的女歌手中，只有她的巡唱仍在進行中，故大有機會殺入3甲。不過，她已超越位列第5的美國流行音樂女王麥當娜，麥當娜於2008年至2009年舉行的《Sticky & Sweet Tour》，演出85場約有4.07億美元（約31.65億港元）票房，網民大讚G.E.M.犀利，為她感到驕傲！

Taylor大熱封后

目前頭3位依然是美國女歌手的天下，大熱登頂的是Taylor Swift於2023年至2024年舉行的《The Eras Tour》，共149場狂吸20.7億美元（約160.97億港元）票房，大幅拋離第2位的Pink。Pink於2023年至2024年的《Summer Carnival Tour》，共97場約有5.84億美元（約45.24億港元）票房，第3位則是Beyonce於2023年至2024年的《Renaissance World Tour》，56場共獲5.79億美元（約45.03億港元）票房，其餘6至10位分別是Pink （2018-2019年巡唱）、Taylor Swift（2018年巡唱）、紅遍全球的韓國女團BLACK PINK（2022- 2023年巡唱）、哥倫比亞歌手Karol G（2023-2024年巡唱）及麥當娜（2021年巡唱），當中Taylor、Pink與麥當娜均有兩個巡唱上榜。

仍忙於巡唱的G.E.M.表現低調，未有大事宣揚，反而其粉絲對於她為國爭光大感雀躍，紛紛在歌迷會官網留言祝賀，並祝願她進一步殺入排行榜3甲。《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》由2023年12月7日的廣東站揭開序幕，今年1月12日以肇慶場作為內地最終站，之後轉戰海外，計劃包括歐洲、亞洲、美洲及澳洲等地，至今已在法國巴黎、英國倫敦、馬來西亞及新加坡演出，3月下旬將唱到美國拉斯維加斯、三藩市、紐約及加拿大多倫多，之後會返回內地及香港開騷。

Coldplay唱到9月強勢追落後

男子組方面，截至去年12月，全球最高票房收入No.1是英國搖滾天團Coldplay，他們於2022年開始的全球巡迴演唱會《Music of the Spheres》，門票收入高達12億美元（約93.6億港元），巡唱將舉行至今年9月，當中香港站4場會於下月中在新開幕的啟德體育園主場館舉行，故Coldplay 巡唱的票房數字將繼續上升，有望威脅Taylor的位置！

緊隨其後是英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John），他於2018年至2023年舉行的告別巡唱《Farewell Yellow Brick Road》總收入達9.39億美元（約73.2億港元）；同樣吸金力驚人的英國唱作天王Ed Sheeran則排第3位，他於2017年至2019年舉行的巡唱《÷Tour》總收入達7.76億美元（約60億港元）。

Ariana「停唱」讓賽

佔據巡唱收入榜頭幾位的女歌手均在樂壇打滾多年，反觀一班後起之秀還未見影，如新紮樂壇天后Ariana Grande。近期演出大熱歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）的她，目前以電影事業為主，音樂方面未有新作。2017年，她曾展開《Dangerous Woman》世界巡唱，其中一站在香港舉行，吸引大批年輕歌迷捧場。

22歲美國小天后Olivia Rodrigo首個全球巡唱《Guts》去年亦在港舉行，今年將舉行第2部分，而截至去年12月，巡唱已帶來1.86億美元（約14億港元）收入，令主辦單位豬籠入水！