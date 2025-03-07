自爆曾做網店模特兒　白鹿自詡幸運無被騙

內地小花白鹿主演的新劇《北上》最近播出，她所飾演的女主角華子跟她在現實中的際遇原來有幾分相似，劇中華子遇到星探發掘簽模特兒合約，結果掉進騙局，相反模特兒出身的白鹿就好彩得多，她近日在社交平台上跟網店店主互動，並晒出12年前跟對方的私訊截圖，圖中對方自稱是網店店主謂：「在淘女郎上看你到你的資訊，請問你現在接片嗎？」因這個機緣下，白鹿便成為模特兒，並由模特兒變藝人，難怪她自評：「我比華子幸運。」而她曾在採訪中提過這條私信：「我一直保留着一條私信，我為甚麼沒有刪這條？我覺得這也是我人生的一個轉折。」並借此提醒自己不忘初心。

白鹿的古裝劇向來給人仙氣飄飄的印象，今次她在年代劇《北上》中放棄靚女形象，為貼近「街頭小霸王」的角色，她以素顏、短髮上陣，並把皮膚塗黑及戴上假牙套，打造「黑皮鋼牙妹」，導演還讚她「用靈魂輾壓外貌」。劇集至今播出幾天，卻引來兩極反應，有網民對她刻意扮醜反感，認為妝容及造型過於刻意，演技亦不夠自然，誇張表情令人出戲，但也有人力撐白鹿，稱讚她的演技有進步，角色有突破，能看到不一樣的白鹿。