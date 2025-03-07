吳彥祖上陣教英語　惹網上騙案疑雲

近日有內地社交平台出現「吳彥祖教英語」帳號，當中上載了兩條短片用作傳宣英語課程，因而引起網民關注。片中，吳彥祖將內地熱爆動畫片《哪吒之魔童鬧海》中的經典台詞「急急如律令」及「我命由我不由天」進行英語翻譯。網指「吳彥祖帶你學口語」課程，價錢為398元人民幣，共84節課，每節課8至10分鐘，有曾上過體驗課的學員透露課程內容主要是吳彥祖錄製的教學短片，可以跟他練習口語對話，當中穿插導師講解，還有AI陪練，但不是視頻模式，而是語音聊天，AI聲音跟吳彥祖不太相似。

有網友認為只是拿吳彥祖當噱頭，不過有網民指他的出鏡比例還可以，而且是真人錄製，有人質疑吳彥祖本人是否知情及同意，又擔心是網上騙案：「我一直以為是假的」，有網民稱吳彥祖持股的公司也有份投資的，不少網民均表示有興趣一試，紛紛揚言我要學英語，有人笑言：「哪怕不學，看顏值就已經值」。

有網友好奇吳彥祖是否受好友尹子維的啟發而教英語，因尹子維近年有在網上免費教英語課程，最初尹子維與太太徐冬冬直播教英語，兩人以搞笑為主，但後來演變成專業的英語教學，不少網民都大讚他的課堂動有趣，而昨日為止，尹子維當英語老師365天。