【營事檔案】鮮冬菇生菜炒黃喉

黃喉是四川麻辣火鍋中的其中一種受歡迎的食物，多半來自豬、牛等家畜的主動脈，或火爆黃喉，以不同種類的辣椒炒製而成。而今次就一改黃喉一定配辣的組合，以鮮冬菇、生菜搭配薑和蠔油，炒出家常菜的味道。

菇菌類含嘌呤 尿酸人士需注意

鮮冬菇富含多種維生素和礦物質，如維生素B群、維生素D和鐵。冬菇雖然含有纖維，同時熱量較低，但若有尿酸過高、痛風患者或有腎臟疾病者建議適量食用為佳。菇菌類食物都含有嘌呤，攝取過量嘌呤可能會增加血液中尿酸的濃度，導致尿酸水平失衡，加劇痛風患者紅腫及痛楚的情況。

黃喉都是蛋白質來源之一

黃喉是牛心管，屬於動物內臟，主要提供爽脆的口感以及蛋白質。每100克含42卡、0克脂肪、10.6克蛋白質，可見黃喉主要都是以蛋白質組成，更含零脂肪，是適合作為蛋白質的來源之一。蛋白質對於維持肌肉和皮膚的健康有益，但要留意黃喉以麻辣的調味為主，就會增加整體油分及鹽分攝取。

鮮冬菇生菜炒黃喉

材料：

鮮冬菇 3朵

生菜 半個

黃喉 120克

調味料：

蠔油 2湯匙

薑 2片

做法：

1) 鮮冬菇切片、生菜切細備用

2) 黃喉洗淨切段備用

3) 燒熱鑊加少許油，加入薑爆香

4) 加入鮮冬菇炒至金黃色，加入黃喉炒勻

5) 最後加入生菜及蠔油直至生菜變軟，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。